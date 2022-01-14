التبادل التجاري بين الصين وروسيا ينمو بنحو 36 %

موسكو - سبوتنيك. وبحسب التقرير الذي نشرته الهيئة، فقد ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 33.8 في المئة على أساس سنوي وبلغت 67.565 مليار دولار، وزادت الواردات من روسيا إلى الصين بنسبة 37.5 في المئة لتبلغ 37.5 مليار دولار.وبشكل منفصل، بلغت التجارة بين روسيا والصين في شهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي، 16.44 مليار دولار، وبلغت الصادرات من الصين إلى روسيا 8.136 مليار دولار، والواردات من روسيا إلى الصين – 8.306 مليار دولار.يذكر، أن التبادل التجاري بين روسيا والصين انخفض في عام 2020 بنسبة 2.9 في المئة وبلغ 107.76 مليار دولار.كما أعلنت مصلحة الجمارك الصينية، اليوم أن حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة ارتفع بنسبة 28.7 % الى 755.64 مليار دولار خلال العام الماضي.وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة لأسباب عدة أبرزها تناقضات تجارية، والوضع في هونغ كونغ، والوضع المتعلق بحقوق الأقليات القومية في جمهورية الصين الشعبية، وتفشي وباء فيروس "كوفيد-19"، ورفض الصين المشاركة في مفاوضات الحد من التسلح.
أظهرت بيانات هيئة الجمارك العامة الصينية نموا للتبادل التجاري بين روسيا والصين خلال عام 2021 بنسبة 35.8 في المئة لتبلغ 146.88 مليار دولار أمريكي.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب التقرير الذي نشرته الهيئة، فقد ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 33.8 في المئة على أساس سنوي وبلغت 67.565 مليار دولار، وزادت الواردات من روسيا إلى الصين بنسبة 37.5 في المئة لتبلغ 37.5 مليار دولار.
وبشكل منفصل، بلغت التجارة بين روسيا والصين في شهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي، 16.44 مليار دولار، وبلغت الصادرات من الصين إلى روسيا 8.136 مليار دولار، والواردات من روسيا إلى الصين – 8.306 مليار دولار.
يذكر، أن التبادل التجاري بين روسيا والصين انخفض في عام 2020 بنسبة 2.9 في المئة وبلغ 107.76 مليار دولار.
كما أعلنت مصلحة الجمارك الصينية، اليوم أن حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة ارتفع بنسبة 28.7 % الى 755.64 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة لأسباب عدة أبرزها تناقضات تجارية، والوضع في هونغ كونغ، والوضع المتعلق بحقوق الأقليات القومية في جمهورية الصين الشعبية، وتفشي وباء فيروس "كوفيد-19"، ورفض الصين المشاركة في مفاوضات الحد من التسلح.