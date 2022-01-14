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https://arabic.sputniknews.com/20220114/التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-يسجل-رقما-قياسيا-في-2021-1056121344.html
التبادل التجاري بين روسيا والصين يسجل رقما قياسيا في 2021
التبادل التجاري بين روسيا والصين يسجل رقما قياسيا في 2021
أظهرت البيانات الصادرة، اليوم الجمعة، عن الإدارة العامة للجمارك في الصين، على أن حجم التجارة بين روسيا والصين ازداد في عام 2021 بنسبة 35.8 في المئة، مسجلا بذلك... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T09:39+0000
2022-01-14T09:39+0000
2022-01-14T09:39+0000
روسيا
اقتصاد
الصين
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بكين - سبوتنيك. وزاد حجم الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 33.8 في المئة على أساس سنوي وبلغ 67.565 مليار دولار.بينما زاد حجم الواردات من روسيا إلى الصين بنسبة 37.5 في المئة ليصل إلى 79.322 مليار دولار.ووفقا للبيانات، في كانون الأول/ديسمبر عام 2021، بلغ حجم التجارة بين روسيا والصين 16.44 مليار دولار، حيث استوردت روسيا بضائع من الصين بما قيمته 8.136 مليار دولار.في حين استوردت الصين من روسيا الاتحادية بضائع بما قيمته - 8.306 مليار دولار.يذكر أنه في نهاية عام 2020، تراجع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 2.9 في المئة وبلغ ما قيمته 107.76 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/بايدن-يوقع-مشروع-قانون-دفاع-بقيمة-768-مليار-دولار-لمواكبة-روسيا-والصين-عسكريا-1054690273.html
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روسيا, اقتصاد, الصين
التبادل التجاري بين روسيا والصين يسجل رقما قياسيا في 2021
أظهرت البيانات الصادرة، اليوم الجمعة، عن الإدارة العامة للجمارك في الصين، على أن حجم التجارة بين روسيا والصين ازداد في عام 2021 بنسبة 35.8 في المئة، مسجلا بذلك رقما قياسيا قدره 146.887 مليار دولار.
بكين -
سبوتنيك
. وزاد حجم الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 33.8 في المئة على أساس سنوي وبلغ 67.565 مليار دولار.
بينما زاد حجم الواردات من
روسيا
إلى الصين بنسبة 37.5 في المئة ليصل إلى 79.322 مليار دولار.
28 ديسمبر 2021, 09:12 GMT
ووفقا للبيانات، في كانون الأول/ديسمبر عام 2021، بلغ حجم التجارة بين روسيا والصين 16.44 مليار دولار، حيث استوردت روسيا بضائع من الصين بما قيمته 8.136 مليار دولار.
في حين استوردت
الصين
من روسيا الاتحادية بضائع بما قيمته - 8.306 مليار دولار.
يذكر أنه في نهاية عام 2020، تراجع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 2.9 في المئة وبلغ ما قيمته 107.76 مليار دولار.