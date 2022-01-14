التحالف العربي يعلن مقتل 330 مسلحا من "أنصار الله" خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وقال التحالف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، إنه "نفذ 36 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب [شمال شرقي اليمن] خلال الساعات الـ 24 الماضية، دمرت 22 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 250 عنصراً إرهابياً".وأضاف: "نفذنا 12 عملية استهداف في البيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، دمرت 7 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 80 عنصراً إرهابياً".ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كثف التحالف العربي عملياته الجوية في محافظة مأرب دعماً لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع جماعة الحوثيين في مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر الحادي عشر توالياً في مأرب.وتستخدم جماعة "أنصار الله" محافظة البيضاء المحاذية لـ 8 محافظات، في نقل تعزيزاتها العسكرية من المقاتلين والعتاد إلى محافظة مأرب.ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، مقتل العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" اليمنية، في عمليات جوية نفذها في محافظتي مأرب والبيضاء شمال شرقي ووسط اليمن.
وقال التحالف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، إنه "نفذ 36 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب [شمال شرقي اليمن] خلال الساعات الـ 24 الماضية، دمرت 22 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 250 عنصراً إرهابياً".
وأضاف: "نفذنا 12 عملية استهداف في البيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، دمرت 7 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 80 عنصراً إرهابياً".
ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كثف التحالف العربي عملياته الجوية في محافظة مأرب دعماً لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع جماعة الحوثيين في مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة ضد القوات الحكومية للشهر الحادي عشر توالياً في مأرب.
وتستخدم جماعة "أنصار الله" محافظة البيضاء المحاذية لـ 8 محافظات، في نقل تعزيزاتها العسكرية من المقاتلين والعتاد إلى محافظة مأرب.
ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.