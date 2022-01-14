https://arabic.sputniknews.com/20220114/الجيش-الأمريكي-الصواريخ-الكورية-الشمالية-لا-تشكل-تهديدا-لمواطنينا-أو-حلفائنا-1056205904.html

الجيش الأمريكي: الصواريخ الكورية الشمالية لا تشكل تهديدا لمواطنينا أو حلفائنا

الجيش الأمريكي: الصواريخ الكورية الشمالية لا تشكل تهديدا لمواطنينا أو حلفائنا

قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، في وقت سابق اليوم الجمعة، لا يشكل تهديدا مباشرا للأفراد... 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T16:11+0000

2022-01-14T16:11+0000

2022-01-14T16:11+0000

العالم

كوريا الشمالية

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واشنطن - سبوتنيك. أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، في وقت مبكر من اليوم، إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى من مقاطعة بيونغان الشمالية.وذكرت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين في بيانها: "نحن على علم بعملية الإطلاق الصاروخي ونتشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا".وأضافت: "بينما نقيم هذا الحدث بأنه لا يشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية، أو لحلفائنا، فإن عملية الإطلاق تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير المشروع لكوريا الشمالية".وأردف البيان أن قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ "تؤكد أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان يظل صارما".عملية اليوم هي ثالث تجربة صاروخية تجريها كوريا الشمالية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أجرت بيونغ يانغ تجربة صاروخية في 5 يناير/ كانون الثاني.وفي وقت سابق من الأسبوع، أجرت تجارب على ما قالت إنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت والذي طار لمسافة 620 ميلا وعلى ارتفاع 37 ميلا.

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