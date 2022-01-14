الحكيم: قصف "المنطقة الخضراء" يعصف بهيبة الدولة العراقية

وأشار الحكيم، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن "قصف المنطقة الخضراء وتعريض أرواح المدنيين وممتلكاتهم للخطر واستهداف البعثات الدبلوماسية بداخلها، عمل مدان ومستنكر".واضاف: "هذا العمل من شأنه العصف بهيبة الدولة وزعزعة صورتها أمام الرأي العام العالمي، لاسيما وأن وطننا يمر بمنعطف سياسي حساس وخطير، وأن هذه التصرفات تزيد المشهد تعقيدا وإرباكا".وتعرضت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم صاروخي، في وقت سابق، في حين أشارت المعلومات الأولية إلى تصدي منظومة الدفاع للهجوم.وقال مصدر أمني: "تعرضت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف بصاروخين".وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات الأولية، تصدت منظومة الدفاع الصاروخية للهجوم".وفي ذات السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين عسكريين عراقيين، قولهم إن صاروخين على الأقل أطلقا على السفارة الأمريكية في بغداد وأسقط كليهما "دون سقوط خسائر مادية أو بشرية".
صرح رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم أمس الخميس، أن "قصف المنطقة الخضراء من شأنه العصف بهيبة الدولة" (في إشار إلى الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية".
وأشار الحكيم، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن "قصف المنطقة الخضراء وتعريض أرواح المدنيين وممتلكاتهم للخطر واستهداف البعثات الدبلوماسية بداخلها، عمل مدان ومستنكر". واضاف: "هذا العمل من شأنه العصف بهيبة الدولة وزعزعة صورتها أمام الرأي العام العالمي، لاسيما وأن وطننا يمر بمنعطف سياسي حساس وخطير، وأن هذه التصرفات تزيد المشهد تعقيدا وإرباكا".
قصف المنطقة الخضراء وتعريض أرواح المدنيين وممتلكاتهم للخطر واستهداف البعثات الدبلوماسية بداخلها، عمل مدان ومستنكر ، ومن شأنه العصف بهيبة الدولة وزعزعة صورتها أمام الرأي العام العالمي، لاسيما وأن وطننا يمر بمنعطف سياسي حساس وخطير ، وأن هذه التصرفات تزيد المشهد تعقيدا وإرباكا.