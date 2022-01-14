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الحكيم: قصف "المنطقة الخضراء" يعصف بهيبة الدولة العراقية
الحكيم: قصف "المنطقة الخضراء" يعصف بهيبة الدولة العراقية
صرح رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم أمس الخميس، أن "قصف المنطقة الخضراء من شأنه العصف بهيبة الدولة" (في إشار إلى الهجوم الصاروخي على السفارة... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T10:44+0000
2022-01-14T10:44+0000
العالم العربي
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وأشار الحكيم، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن "قصف المنطقة الخضراء وتعريض أرواح المدنيين وممتلكاتهم للخطر واستهداف البعثات الدبلوماسية بداخلها، عمل مدان ومستنكر".واضاف: "هذا العمل من شأنه العصف بهيبة الدولة وزعزعة صورتها أمام الرأي العام العالمي، لاسيما وأن وطننا يمر بمنعطف سياسي حساس وخطير، وأن هذه التصرفات تزيد المشهد تعقيدا وإرباكا".وتعرضت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم صاروخي، في وقت سابق، في حين أشارت المعلومات الأولية إلى تصدي منظومة الدفاع للهجوم.وقال مصدر أمني: "تعرضت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف بصاروخين".وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات الأولية، تصدت منظومة الدفاع الصاروخية للهجوم".وفي ذات السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين عسكريين عراقيين، قولهم إن صاروخين على الأقل أطلقا على السفارة الأمريكية في بغداد وأسقط كليهما "دون سقوط خسائر مادية أو بشرية".
https://arabic.sputniknews.com/20220113/السفارة-الأمريكية-في-بغداد-تصف-الهجمات-عليها-بـالاعتداء-على-سيادة-العراق-1056091571.html
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العالم العربي, العراق

الحكيم: قصف "المنطقة الخضراء" يعصف بهيبة الدولة العراقية

10:44 GMT 14.01.2022
© AP Photo / Hadi Mizbanرئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم
رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبر
صرح رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم أمس الخميس، أن "قصف المنطقة الخضراء من شأنه العصف بهيبة الدولة" (في إشار إلى الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية".
وأشار الحكيم، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن "قصف المنطقة الخضراء وتعريض أرواح المدنيين وممتلكاتهم للخطر واستهداف البعثات الدبلوماسية بداخلها، عمل مدان ومستنكر".
واضاف: "هذا العمل من شأنه العصف بهيبة الدولة وزعزعة صورتها أمام الرأي العام العالمي، لاسيما وأن وطننا يمر بمنعطف سياسي حساس وخطير، وأن هذه التصرفات تزيد المشهد تعقيدا وإرباكا".
وتعرضت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم صاروخي، في وقت سابق، في حين أشارت المعلومات الأولية إلى تصدي منظومة الدفاع للهجوم.
وقال مصدر أمني: "تعرضت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف بصاروخين".
جنود الجيش الأمريكي داخل مجمع السفارة الأمريكية في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
السفارة الأمريكية في بغداد تصف الهجمات عليها بـ"الاعتداء على سيادة العراق"
أمس, 19:12 GMT
وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات الأولية، تصدت منظومة الدفاع الصاروخية للهجوم".
وفي ذات السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين عسكريين عراقيين، قولهم إن صاروخين على الأقل أطلقا على السفارة الأمريكية في بغداد وأسقط كليهما "دون سقوط خسائر مادية أو بشرية".
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