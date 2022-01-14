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الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ بداية نوفمبر الماضي
الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ بداية نوفمبر الماضي
هبط الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، وذلك لليوم الرابع على التوالي. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T09:17+0000
2022-01-14T09:17+0000
سعر الدولار اليوم
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وحسب "رويترز"، فقد تراجع الدولار اليوم الجمعة، بنسبة 0.2% إلى 94.62 مقابل سلة من العملات، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على أساس أسبوعي.ووفقا لمحللين، فإن السبب في هذا التراجع هو اعتقاد المستثمرين أن معظم التصورات الأخيرة من البنك المركزي الأمريكي قد تم تسعيرها بالفعل.ولفتوا إلى أن وضع صناديق التحوط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2020 والتسعير النهائي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة يشير إلى معدلات الذروة عند أقل من 2%، أي أقل بكثير من المستويات المرتفعة لدورات معدل الاحتياطي الفيدرالي السابقة.وفيما يتوقع أن يضعف 1.11%، وهو أكبر انخفاض له منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2020، فقد انخفض يوم الخميس، إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك 100 يوم للمرة الأولى منذ يونيو/ حزيران 2021.قال محللو "إتش إس بي سي" الاستراتيجيون إن الأسواق تشعر بقلق متزايد بشأن تأثير نوايا بنك الاحتياطي الفيدرالي على النمو الاقتصادي، من تقليص وتقلص الميزانية العمومية للبنك المركزي إلى أسعار فائدة أعلى على الأرجح.وقالوا: "بعبارة أخرى، السوق غير متأكد ما إذا كان هذا أمرًا جيدًا أم سيئًا للدولار الأمريكي".وأمام منافسيه، كانت خسائر الدولار أكثر وضوحًا مقابل الين الياباني واليوان الصيني، حيث انخفض مقابلهما بنسبة 0.4% و0.3% على التوالي.وفي حين استفاد الين كملاذ آمن من ضعف الأسهم العالمية، فإن بنك اليابان يتداول في كيفية بدء رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف، مما أدى إلى انخفاض عوائد الدولار الأسترالي والخزانة الأمريكية، وهو ما أثر أيضًا على الدولار.وقد تصاعد ركود الدولار هذا الأسبوع على الرغم من أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية تكاد تقفل أربع زيادات في أسعار الفائدة هذا العام.لكن العوائد الطويلة الأمد تراجعت بشكل طفيف بسبب التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الميزانية العمومية للبنك ، حيث تشير العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستصل إلى ذروتها بحلول منتصف عام 2023.وارتفع اليورو أكثر من 1% خلال الأسبوع حتى الآن وخرج من النطاق الذي كان يحتفظ به منذ أواخر نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر عند 1.1483 دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/تراجع-أسعار-الذهب-مع-ارتفاع-الدولار-والسبب-أوميكرون-1054670597.html
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سعر الدولار اليوم

الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ بداية نوفمبر الماضي

09:17 GMT 14.01.2022
© shutterstockالتضخم الاقتصادي
التضخم الاقتصادي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© shutterstock
تابعنا عبر
هبط الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، وذلك لليوم الرابع على التوالي.
وحسب "رويترز"، فقد تراجع الدولار اليوم الجمعة، بنسبة 0.2% إلى 94.62 مقابل سلة من العملات، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على أساس أسبوعي.
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ووفقا لمحللين، فإن السبب في هذا التراجع هو اعتقاد المستثمرين أن معظم التصورات الأخيرة من البنك المركزي الأمريكي قد تم تسعيرها بالفعل.
ولفتوا إلى أن وضع صناديق التحوط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2020 والتسعير النهائي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة يشير إلى معدلات الذروة عند أقل من 2%، أي أقل بكثير من المستويات المرتفعة لدورات معدل الاحتياطي الفيدرالي السابقة.
وفيما يتوقع أن يضعف 1.11%، وهو أكبر انخفاض له منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2020، فقد انخفض يوم الخميس، إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك 100 يوم للمرة الأولى منذ يونيو/ حزيران 2021.
قال محللو "إتش إس بي سي" الاستراتيجيون إن الأسواق تشعر بقلق متزايد بشأن تأثير نوايا بنك الاحتياطي الفيدرالي على النمو الاقتصادي، من تقليص وتقلص الميزانية العمومية للبنك المركزي إلى أسعار فائدة أعلى على الأرجح.
وقالوا: "بعبارة أخرى، السوق غير متأكد ما إذا كان هذا أمرًا جيدًا أم سيئًا للدولار الأمريكي".
وأمام منافسيه، كانت خسائر الدولار أكثر وضوحًا مقابل الين الياباني واليوان الصيني، حيث انخفض مقابلهما بنسبة 0.4% و0.3% على التوالي.
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وفي حين استفاد الين كملاذ آمن من ضعف الأسهم العالمية، فإن بنك اليابان يتداول في كيفية بدء رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف، مما أدى إلى انخفاض عوائد الدولار الأسترالي والخزانة الأمريكية، وهو ما أثر أيضًا على الدولار.
وقد تصاعد ركود الدولار هذا الأسبوع على الرغم من أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية تكاد تقفل أربع زيادات في أسعار الفائدة هذا العام.
لكن العوائد الطويلة الأمد تراجعت بشكل طفيف بسبب التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الميزانية العمومية للبنك ، حيث تشير العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستصل إلى ذروتها بحلول منتصف عام 2023.
وارتفع اليورو أكثر من 1% خلال الأسبوع حتى الآن وخرج من النطاق الذي كان يحتفظ به منذ أواخر نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر عند 1.1483 دولار.
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