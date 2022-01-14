تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220114/السيسي-يقرر-إنشاء-منصة-لإجراء-حوار-مع-منظمات-المجتمع-المدني-المحلية-والدولية-1056096077.html
السيسي يقرر إنشاء منصة لإجراء حوار مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية
السيسي يقرر إنشاء منصة لإجراء حوار مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تكليف إدارة منتدى شباب العالم بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وذلك في... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T00:54+0000
2022-01-14T00:54+0000
السيسي
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1050413423_0:18:3073:1746_1920x0_80_0_0_1f41508cd4cc774e7a69192a978b3d23.jpg
شرم الشيخ - سبوتنيك. وقال الرئيس المصري في ختام منتدى شباب العالم "قررت إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني بحيث تقوم ادارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية".كما قرر السيسي بإطلاق "حملة دولية قوامها الشباب المصري للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية".واختتم اليوم الخميس منتدى شباب العالم فعاليات دورته الرابعة، والتي استمرت لثلاثة أيام، وناقشت قضايا تحديات "عالم ما بعد كورونا" والتغيرات التي فرضها الوباء على كافة مناحي الحياة، كما يشمل عقد عدد من الفعاليات وورش العمل،ونموذج محاكاة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.ويأتي قرار السيسي بعد أيام من إعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن وقف عملها، حيث تعد هذه المنظمة واحدة من أكبر المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في مصر، والتي استمر عملها لأكثر من 18 عاما، وأثار خبر إعلانها التوقف انتقادات محلية ودولية لأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.يذكر أنه خلال عام 2021 اتخذت السلطات المصرية خطوات عديدة نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وألغي قانون الطوارئ الذي كان معمولا به في البلاد لأكثر من 40 عاما.كما أعلن الرئيس المصري العام الماضي أن عام 2022 سيكون عاما "للمجتمع المدني".
https://arabic.sputniknews.com/20220112/السيسي-مصر-دعمت-المجلس-السيادي-السوداني-بكل-عناصره-والأوضاع-بحاجة-إلى-توافق-سياسي-1055938605.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1050413423_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_6ac256d080cff820e8d8a2be67393a46.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السيسي, مصر

السيسي يقرر إنشاء منصة لإجراء حوار مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية

00:54 GMT 14.01.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABOالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABO
تابعنا عبر
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تكليف إدارة منتدى شباب العالم بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وذلك في إطار إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني.
شرم الشيخ - سبوتنيك. وقال الرئيس المصري في ختام منتدى شباب العالم "قررت إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني بحيث تقوم ادارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية".
كما قرر السيسي بإطلاق "حملة دولية قوامها الشباب المصري للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
السيسي: مصر دعمت المجلس السيادي السوداني بكل عناصره والأوضاع بحاجة إلى توافق سياسي
12 يناير, 22:57 GMT
واختتم اليوم الخميس منتدى شباب العالم فعاليات دورته الرابعة، والتي استمرت لثلاثة أيام، وناقشت قضايا تحديات "عالم ما بعد كورونا" والتغيرات التي فرضها الوباء على كافة مناحي الحياة، كما يشمل عقد عدد من الفعاليات وورش العمل،ونموذج محاكاة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويأتي قرار السيسي بعد أيام من إعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن وقف عملها، حيث تعد هذه المنظمة واحدة من أكبر المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في مصر، والتي استمر عملها لأكثر من 18 عاما، وأثار خبر إعلانها التوقف انتقادات محلية ودولية لأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
يذكر أنه خلال عام 2021 اتخذت السلطات المصرية خطوات عديدة نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وألغي قانون الطوارئ الذي كان معمولا به في البلاد لأكثر من 40 عاما.
كما أعلن الرئيس المصري العام الماضي أن عام 2022 سيكون عاما "للمجتمع المدني".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
00:54 GMTالسيسي يقرر إنشاء منصة لإجراء حوار مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية
أمسالمحكمة العليا الأمريكية: قرار بايدن فرض إلزامية التلقيح "مخالف للقانون"
أمسالصفدي وبلينكن يبحثان القضية الفلسطينية وحل الأزمة السورية ودعم العراق
أمسكوريا الشمالية تحذر من "رد فعل قوي" على العقوبات الأمريكية الجديدة
أمسبعد دعوة الأردن للمساهمين بالمشاركة... هل يحل مشروع الناقل الوطني أزمة العجز المائي في الأردن؟
أمسلجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تستدعي عمالقة التواصل الاجتماعي
أمسأمريكا تطرح كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي في السوق خلال أسابيع
أمسواشنطن: حصلنا على معلومات تفيد بأن روسيا تحاول فبركة ذريعة لتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا
أمسبايدن "يشعر بخيبة أمل" من قرار المحكمة العليا
أمستجريد نجل الملكة إليزابيث الثانية من ألقابه العسكرية
أمسأوستن يؤكد دعم واشنطن لبناء القدرات العسكرية لأوكرانيا
أمسالداخلية السودانية تعلن القبض على قاتل ضابط الشرطة في الخرطوم
أمسصحيفة: محمد صلاح يجد صعوبة في إقناع إدارة ليفربول بشروطه المادية
أمسرشوان توفيق يصاب بكورونا... بعد عبد الرحمن أبو زهرة ومديحة حمدي
أمسالحكومة اللبنانية تعتذر عن خطأ أدى لوضع علم الكويت بدلا من علم الإمارات
أمسبيع أراض افتراضية في عالم "ميتافيرس" بمبالغ قياسية مع تزايد إقبال المستثمرين
أمسبيل غيتس يتوقع أن يصبح "كوفيد" أشبه بالإنفلونزا الموسمية عند هذه المرحلة
أمسدراسة: زيت الزيتون يحميك من خطر الوفاة بالسرطان وأمراض القلب
أمسإيران تعلن نجاح اختبار إطلاق أول قمر صناعي يعمل بالوقود الصلب
أمسالأمم المتحدة تخصص 150 مليون دولار من صندوق الطوارئ لـ13 دولة بينها سوريا ولبنان