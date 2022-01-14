السيسي يقرر إنشاء منصة لإجراء حوار مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية

شرم الشيخ - سبوتنيك. وقال الرئيس المصري في ختام منتدى شباب العالم "قررت إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني بحيث تقوم ادارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية".كما قرر السيسي بإطلاق "حملة دولية قوامها الشباب المصري للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية".واختتم اليوم الخميس منتدى شباب العالم فعاليات دورته الرابعة، والتي استمرت لثلاثة أيام، وناقشت قضايا تحديات "عالم ما بعد كورونا" والتغيرات التي فرضها الوباء على كافة مناحي الحياة، كما يشمل عقد عدد من الفعاليات وورش العمل،ونموذج محاكاة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.ويأتي قرار السيسي بعد أيام من إعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن وقف عملها، حيث تعد هذه المنظمة واحدة من أكبر المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في مصر، والتي استمر عملها لأكثر من 18 عاما، وأثار خبر إعلانها التوقف انتقادات محلية ودولية لأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.يذكر أنه خلال عام 2021 اتخذت السلطات المصرية خطوات عديدة نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وألغي قانون الطوارئ الذي كان معمولا به في البلاد لأكثر من 40 عاما.كما أعلن الرئيس المصري العام الماضي أن عام 2022 سيكون عاما "للمجتمع المدني".
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تكليف إدارة منتدى شباب العالم بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وذلك في إطار إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني.
شرم الشيخ - سبوتنيك. وقال الرئيس المصري في ختام منتدى شباب العالم "قررت إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني بحيث تقوم ادارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية".
كما قرر السيسي بإطلاق "حملة دولية قوامها الشباب المصري للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية".
واختتم اليوم الخميس منتدى شباب العالم فعاليات دورته الرابعة، والتي استمرت لثلاثة أيام، وناقشت قضايا تحديات "عالم ما بعد كورونا" والتغيرات التي فرضها الوباء على كافة مناحي الحياة، كما يشمل عقد عدد من الفعاليات وورش العمل،ونموذج محاكاة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويأتي قرار السيسي بعد أيام من إعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن وقف عملها، حيث تعد هذه المنظمة واحدة من أكبر المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في مصر، والتي استمر عملها لأكثر من 18 عاما، وأثار خبر إعلانها التوقف انتقادات محلية ودولية لأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
يذكر أنه خلال عام 2021 اتخذت السلطات المصرية خطوات عديدة نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وألغي قانون الطوارئ الذي كان معمولا به في البلاد لأكثر من 40 عاما.
كما أعلن الرئيس المصري العام الماضي أن عام 2022 سيكون عاما "للمجتمع المدني".