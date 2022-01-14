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https://arabic.sputniknews.com/20220114/الشيوخ-الأمريكي-يفشل-في-تمرير-مشروع-قانون-لفرض-عقوبات-على-التيار-الشمالي-2--1056096231.html
الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير مشروع قانون لفرض عقوبات على "التيار الشمالي 2"
الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير مشروع قانون لفرض عقوبات على "التيار الشمالي 2"
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون السيناتور الجمهوري تيد كروز الذي يفرض عقوبات في غضون 15 يومًا على الشركات التي تبنى وتدير خط أنابيب "التيار الشمالي 2". 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T01:26+0000
2022-01-14T01:26+0000
مجلس الشيوخ الأمريكي
التيار الشمالي - 2
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واشنطن - سبوتنيك. وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس في الحصول على 60 صوتًا اللازمة لتمرير التشريع، إذ صوت 55 نائبا لصالحه و43 ضده.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كان مسؤولو إدارة بايدن في الكابيتول يضغطون ضد دعم مشروع القانون بسبب مخاوف من أنه قد يُضر بالتعاون بين الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين في المحادثات الأمنية مع روسيا التي تسعى إلى معالجة القضايا الملحة في أوروبا الشرقية.وتعتقد إدارة بايدن أن العقوبات على خط أنابيب "التيار الشمالي 2" ستحرم الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من عنصر لاستخدامه كرافعة خلال المفاوضات مع روسيا.علاوة على ذلك، حذرت إدارة بايدن من أن العقوبات المفروضة على "التيار الشمالي 2" قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة الروسية التي قد تؤثر على الشركاء الأوروبيين خلال فصل الشتاء.ولطالما حاول كروز تمرير مشروع قانون من شأنه أن يجبر حكومة الولايات المتحدة على إعادة فرض عقوبات اقتصادية على الشركة التي تبني المشروع في خريف عام 2021.وسينقل خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، الذي اكتمل في سبتمبر الماضي، الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/واشنطن-تعلن-استعدادها-مناقشة-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-وعملها-على-إبطاء-التيار-الشمالي-2---1055264174.html
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مجلس الشيوخ الأمريكي, التيار الشمالي - 2

الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير مشروع قانون لفرض عقوبات على "التيار الشمالي 2"

01:26 GMT 14.01.2022
© REUTERS / JOSHUA ROBERTSمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، "عزل ترامب"، كابيتول، واشنطن، 21 يناير 2020
محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، عزل ترامب، كابيتول، واشنطن، 21 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون السيناتور الجمهوري تيد كروز الذي يفرض عقوبات في غضون 15 يومًا على الشركات التي تبنى وتدير خط أنابيب "التيار الشمالي 2".
واشنطن - سبوتنيك. وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس في الحصول على 60 صوتًا اللازمة لتمرير التشريع، إذ صوت 55 نائبا لصالحه و43 ضده.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كان مسؤولو إدارة بايدن في الكابيتول يضغطون ضد دعم مشروع القانون بسبب مخاوف من أنه قد يُضر بالتعاون بين الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين في المحادثات الأمنية مع روسيا التي تسعى إلى معالجة القضايا الملحة في أوروبا الشرقية.
فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
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وتعتقد إدارة بايدن أن العقوبات على خط أنابيب "التيار الشمالي 2" ستحرم الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من عنصر لاستخدامه كرافعة خلال المفاوضات مع روسيا.
علاوة على ذلك، حذرت إدارة بايدن من أن العقوبات المفروضة على "التيار الشمالي 2" قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة الروسية التي قد تؤثر على الشركاء الأوروبيين خلال فصل الشتاء.
ولطالما حاول كروز تمرير مشروع قانون من شأنه أن يجبر حكومة الولايات المتحدة على إعادة فرض عقوبات اقتصادية على الشركة التي تبني المشروع في خريف عام 2021.
وسينقل خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، الذي اكتمل في سبتمبر الماضي، الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
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