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الصين... اكتشاف آثار تعود إلى ما قبل التاريخ وسط البلاد
الصين... اكتشاف آثار تعود إلى ما قبل التاريخ وسط البلاد
اكتشف علماء آثار صينيون أوعوية فخارية وقطعا حجرية جديدة يعود تاريخها إلى ما بين 3800 و4200 سنة قبل الميلاد. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T13:15+0000
2022-01-14T13:15+0000
العالم
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ووفقا لوكالة "شنخوا" الصينية، فإن معهد الآثار الثقافية والبحوث الأثرية بمقاطعة هونان وسط البلاد، أشار إلى أن علماء الآثار قد اكتشفوا مؤخرا أوعية فخارية وقطعا حجرية جديدة من موقع يرجع تاريخه إلى ما بين 3800 و4200 قبل الميلاد في المقاطعة.وفي نهاية عام 2021، كشف علماء الآثار قاعدة لمنصة كبيرة الحجم في موقع سونجياقانغ بمحافظة ليشيان، مع قياس جزء من القاعدة ارتفاعه حوالي 0.6 متر.وفي الجزء الشمالي من قاعدة المنصة، تم حفر أكثر من 50 حفرة وخندقا، عثر فيها على الأوعية الفخارية والقطع الحجرية.هذا واكتشف علماء آثار في منطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم شمالي الصين، في وقت سابق، فرنا للفخار من فترة عصور ما قبل التاريخ، في موقع أطلال يعود تاريخه إلى نحو 4000 عام، وفقًا للسلطات المحلية المعنية.وأكد معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار في المنطقة، أنه تم اكتشاف أكثر من 40 منزلا و33 حفرة وحفرة رماد وستة قبور وفرن واحد للفخار، وذلك أثناء تعاونه مع السلطات الثقافية في محافظة "نينغتشنغ" لتنفيذ أعمال تنقيب من أجل الحفاظ على موقع الأطلال.وقال ليان جي لين، الباحث من المعهد: "اعتمادا على الطين الصلصال (الغضار) وأدوات صنع الفخار وفرن الفخار، نعتقد أنه كانت توجد عملية كاملة لصنع الفخار في الموقع".
https://arabic.sputniknews.com/20220107/العثور-على-فرن-للفخار-من-عصور-ما-قبل-التاريخ-شمالي-الصين-1055059550.html
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العالم

الصين... اكتشاف آثار تعود إلى ما قبل التاريخ وسط البلاد

13:15 GMT 14.01.2022
© Photo / Pixabayإبريق فخار
إبريق فخار - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Photo / Pixabay
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اكتشف علماء آثار صينيون أوعوية فخارية وقطعا حجرية جديدة يعود تاريخها إلى ما بين 3800 و4200 سنة قبل الميلاد.
ووفقا لوكالة "شنخوا" الصينية، فإن معهد الآثار الثقافية والبحوث الأثرية بمقاطعة هونان وسط البلاد، أشار إلى أن علماء الآثار قد اكتشفوا مؤخرا أوعية فخارية وقطعا حجرية جديدة من موقع يرجع تاريخه إلى ما بين 3800 و4200 قبل الميلاد في المقاطعة.
وفي نهاية عام 2021، كشف علماء الآثار قاعدة لمنصة كبيرة الحجم في موقع سونجياقانغ بمحافظة ليشيان، مع قياس جزء من القاعدة ارتفاعه حوالي 0.6 متر.
كما تم اكتشاف خندقين متوازيين من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، بعرض 2 إلى 3.5 متر لكل منهما، بجانب قاعدة المنصة. وتم العثور على ثقوب عمودية في أسفل الخندقين.
وفي الجزء الشمالي من قاعدة المنصة، تم حفر أكثر من 50 حفرة وخندقا، عثر فيها على الأوعية الفخارية والقطع الحجرية.
هذا واكتشف علماء آثار في منطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم شمالي الصين، في وقت سابق، فرنا للفخار من فترة عصور ما قبل التاريخ، في موقع أطلال يعود تاريخه إلى نحو 4000 عام، وفقًا للسلطات المحلية المعنية.
صناعة الفخار تراث يقاوم الاندثار - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
العثور على فرن للفخار من عصور ما قبل التاريخ شمالي الصين
7 يناير, 10:24 GMT
وأكد معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار في المنطقة، أنه تم اكتشاف أكثر من 40 منزلا و33 حفرة وحفرة رماد وستة قبور وفرن واحد للفخار، وذلك أثناء تعاونه مع السلطات الثقافية في محافظة "نينغتشنغ" لتنفيذ أعمال تنقيب من أجل الحفاظ على موقع الأطلال.
وقال ليان جي لين، الباحث من المعهد: "اعتمادا على الطين الصلصال (الغضار) وأدوات صنع الفخار وفرن الفخار، نعتقد أنه كانت توجد عملية كاملة لصنع الفخار في الموقع".
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