العراق... الإطاحة بإرهابي مطلوب في كركوك

ونقلت السومرية نيوز، صباح اليوم الجمعة، عن بيان للداخلية العراقية، أنه بحسب معلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، من إلقاء القبض على أحد المطلوبين الإرهابيين.وجاءت عملية إلقاء القبض على الإرهابي، بناء على المادة "4/إرهاب" في منطقة (الرش) بمحافظة كركوك، بالتنسيق مع مفارز استخبارات اللواء، التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية.وأفاد بيان الداخلية العراقية بأنه "تم إحالة المتهم المطلوب إلى الجهات المختصة بهدف إكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في محافظة كركوك.
ونقلت السومرية نيوز، صباح اليوم الجمعة، عن بيان للداخلية العراقية، أنه بحسب معلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، من إلقاء القبض على أحد المطلوبين الإرهابيين.