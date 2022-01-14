https://arabic.sputniknews.com/20220114/العراق-الانتهاء-من-إنجاز-الخندق-الحدودي-مع-سوريا-1056199516.html

العراق... الانتهاء من إنجاز الخندق الحدودي مع سوريا

العراق... الانتهاء من إنجاز الخندق الحدودي مع سوريا

أعلنت وزراة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، الانتهاء من إنجاز الخندق الحدودي مع سوريا، مشيرة إلى وضع خطط جديدة لتأمين الستار الحدودي. 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T14:34+0000

2022-01-14T14:34+0000

2022-01-14T14:34+0000

العالم العربي

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وأفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن قيادة الفرقة 20 في الجيش العراقي، أنهت إنجاز الخندق الحدودي مع سوريا بالكامل.ونقلت الوكالة عن قائد الفرقة 20، العميد الركن أثير حمزة جاسم الربيعي، قوله: "بحسب التوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة، فإن قضاء سنجار ينعم بالأمن بشكل كامل بالتعاون بين الأجهزة الأمنية كافة بمختلف مسمياتها من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري والبيشمركة، فضلاً عن الدور الكبير للحكومة المحلية"، مؤكداً أن "الجيش قادر على صنع الأمن والأمان وتقديم الخدمة الأفضل في قضاء سنجار وفي كل أنحاء الموصل".وأوضح الربيعي، أن "الحدود مؤمنة مع سوريا من خلال الكاميرات الحرارية، وكذلك الطائرات المسيرة وعلى مدار 24 ساعة بحسب الاتفاقيات الدولية الناصة على تأمين الحدود ما بين القطاعات، حرس الحدود والجيش ولمسافة 10 إلى 12 كيلومتراً لمنع أي محاولة للتسلل على الحدود من الجانب السوري، وبالمقابل عدم السماح لأي متسلل الخروج نحو الجانب السوري".من جانب آخر، لفت العميد إلى "وضع خطط مستقبلية بإعادة فتح القطاعات بما يؤمن الحماية في إقليم كردستان ومناطق المتنازع عليها، وهناك تعاون بين الأجهزة الأمنية لإحباط أي استهداف أو اعتداء على محافظة أربيل أو سوريا".وتابع أن "عمليات استباقية مستمرة ومشتركة بين قوات الجيش مع الحشد الشعبي والحشد العشائري على طول خط السد المرابط من مخفر جبارات إلى حضر والذي يبلغ طوله 142 كيلومتراً، وبمعدل أربع عمليات أسبوعياً لمنع أي عملية تسلل من الصحراء عبر قاطع المسؤولية"، مبيناً أن "العمليات مستمرة وبدعم قوات طيران الجيش والقوة الجوية".

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العالم العربي