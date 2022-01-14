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العراق... نجاة عضو في الحزب الديمقراطي من محاولة اغتيال شرقي بغداد
العراق... نجاة عضو في الحزب الديمقراطي من محاولة اغتيال شرقي بغداد
نجا عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة، من محاولة اغتيال تعرض لها شرقي العاصمة بغداد. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T16:10+0000
2022-01-14T16:10+0000
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وقال مصدر أمني لوكالة "شفق نيوز"، إن مجموعة مسلحة اعترضت صباح اليوم موكب "مهـدي عبد الكريم الفيلي" على طريق قناة الجيش وحصل تبادل إطلاق للنار بين الحماية والمجموعة المسلحة.وأضاف المصدر أن الهجوم لم يسفر عن إصابات فقط أضرار لحقت بالمركبات المرافقة للعضو.وأضاف أن "أفراد الحماية ردوا بإطلاق النار دفاعا عن النفس، دون أن يخلف الهجوم أية إصابات، لكنه أدى إلى أضرار كبيرة في سيارته وسيارة أفراد الحماية نتيجة كثافة إطلاق النار"، موضحا أن السلطات الأمنية "فتحت تحقيقا في الحادثة".في غضون ذلك، تعرض مقر حزب "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان الجديد، محمد الحلبوسي، إلى استهداف بقنبلة يدوية، فيما تعرض مقر تحالف "عزم" وهو شريك مع تقدم إلى هجوم بطائرة مسيرة في منطقة اليرموك، دون أن تسفر تلك الهجمات عن سقوط ضحايا بشرية.
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العالم العربي

العراق... نجاة عضو في الحزب الديمقراطي من محاولة اغتيال شرقي بغداد

16:10 GMT 14.01.2022
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYEمجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE
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نجا عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة، من محاولة اغتيال تعرض لها شرقي العاصمة بغداد.
وقال مصدر أمني لوكالة "شفق نيوز"، إن مجموعة مسلحة اعترضت صباح اليوم موكب "مهـدي عبد الكريم الفيلي" على طريق قناة الجيش وحصل تبادل إطلاق للنار بين الحماية والمجموعة المسلحة.
وأضاف المصدر أن الهجوم لم يسفر عن إصابات فقط أضرار لحقت بالمركبات المرافقة للعضو.

وقال مهدي عبدالكريم في تصريحات صحفية، إن "مسلحين يستقلون سيارتين اعترضوا موكبه على طريق قناة الجيش السريع، وفتحوا النار على الموكب، في ساعات الصباح الأولى".

وأضاف أن "أفراد الحماية ردوا بإطلاق النار دفاعا عن النفس، دون أن يخلف الهجوم أية إصابات، لكنه أدى إلى أضرار كبيرة في سيارته وسيارة أفراد الحماية نتيجة كثافة إطلاق النار"، موضحا أن السلطات الأمنية "فتحت تحقيقا في الحادثة".
في غضون ذلك، تعرض مقر حزب "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان الجديد، محمد الحلبوسي، إلى استهداف بقنبلة يدوية، فيما تعرض مقر تحالف "عزم" وهو شريك مع تقدم إلى هجوم بطائرة مسيرة في منطقة اليرموك، دون أن تسفر تلك الهجمات عن سقوط ضحايا بشرية.
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