تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220114/الفاصولياء-تساعد-على-خفض-مستويات-السكر-لدى-مرضى-السكري-1056097391.html
الفاصولياء تساعد على خفض مستويات السكر لدى مرضى السكري
الفاصولياء تساعد على خفض مستويات السكر لدى مرضى السكري
يقول أطباء بريطانيون إن تناول الفاصولياء أمر جيد لتقليل مستويات السكر، بما في ذلك مرضى السكري. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T05:52+0000
2022-01-14T05:52+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1048031641_0:275:2663:1773_1920x0_80_0_0_0ac6ca14b7b1a453070c96c2ad41c4b1.jpg
وفقًا لصحيفة Daily Express ، درس الخبراء ردود فعل البالغين المصابين بالسكري من النوع 2 على تناول الأرز، وكذلك تناوله مع الفاصولياء. الأرز هو غذاء مرتفع بمؤشر نسبة السكر في الدم ويمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة بسبب محتواه العالي من الكربوهيدرات. بعد تناول الوجبات، تم أخذ عينات دم من المتطوعين لتحليلها - في أوقات مختلفة.أظهر الاختبار أن إضافة الفاصولياء إلى النظام الغذائي لمرضى السكري أسهم في انخفاض كبير في مستويات السكر. وفقًا للعلماء، من بين المنتجات التي تبطئ امتصاص الجلوكوز في الدم وبالتالي تمنع التقلبات الحادة في مستويات السكر، يكون للفاصولياء التأثير الأكثر وضوحًا. يتم توفير هذا التأثير من خلال محتوى البروتين والألياف القابلة للذوبان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1048031641_0:26:2663:2023_1920x0_80_0_0_a857fb6ab71a86fedd9c77a86f7ad080.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

الفاصولياء تساعد على خفض مستويات السكر لدى مرضى السكري

05:52 GMT 14.01.2022
© AFP 2021 / GEORGES GOBETفاصولياء
فاصولياء - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021 / GEORGES GOBET
تابعنا عبر
يقول أطباء بريطانيون إن تناول الفاصولياء أمر جيد لتقليل مستويات السكر، بما في ذلك مرضى السكري.
وفقًا لصحيفة Daily Express ، درس الخبراء ردود فعل البالغين المصابين بالسكري من النوع 2 على تناول الأرز، وكذلك تناوله مع الفاصولياء. الأرز هو غذاء مرتفع بمؤشر نسبة السكر في الدم ويمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة بسبب محتواه العالي من الكربوهيدرات. بعد تناول الوجبات، تم أخذ عينات دم من المتطوعين لتحليلها - في أوقات مختلفة.
أظهر الاختبار أن إضافة الفاصولياء إلى النظام الغذائي لمرضى السكري أسهم في انخفاض كبير في مستويات السكر. وفقًا للعلماء، من بين المنتجات التي تبطئ امتصاص الجلوكوز في الدم وبالتالي تمنع التقلبات الحادة في مستويات السكر، يكون للفاصولياء التأثير الأكثر وضوحًا. يتم توفير هذا التأثير من خلال محتوى البروتين والألياف القابلة للذوبان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
05:52 GMTالفاصولياء تساعد على خفض مستويات السكر لدى مرضى السكري
05:46 GMT تزويد مدمرة أمريكية بنظام ليزر قتالي
05:43 GMTفيديو نادر للأخطبوط ذي العباءة يرقص في الماء...شاهد
04:50 GMTتنظيف الأسنان بطريقة غير صحيحة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان
04:42 GMTالتبادل التجاري بين الصين وروسيا ينمو بنحو 36 %
04:02 GMTكازاخستان... اعتقال أكثر من 2000 شخص في ألما ـ آتا شاركوا في أعمال شغب خلال 24 ساعة
03:04 GMTاكتشاف جين يضاعف خطر الإصابة بأعراض حادة لكوفيد-19
02:07 GMTواشنطن: "لم يتبق سوى أسابيع قليلة" لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني
01:26 GMTالشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير مشروع قانون لفرض عقوبات على "التيار الشمالي 2"
00:54 GMTالسيسي يقرر إنشاء منصة لإجراء حوار مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية
أمسالمحكمة العليا الأمريكية: قرار بايدن فرض إلزامية التلقيح "مخالف للقانون"
أمسالصفدي وبلينكن يبحثان القضية الفلسطينية وحل الأزمة السورية ودعم العراق
أمسكوريا الشمالية تحذر من "رد فعل قوي" على العقوبات الأمريكية الجديدة
أمسبعد دعوة الأردن للمساهمين بالمشاركة... هل يحل مشروع الناقل الوطني أزمة العجز المائي في الأردن؟
أمسلجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تستدعي عمالقة التواصل الاجتماعي
أمسأمريكا تطرح كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي في السوق خلال أسابيع
أمسواشنطن: حصلنا على معلومات تفيد بأن روسيا تحاول فبركة ذريعة لتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا
أمسبايدن "يشعر بخيبة أمل" من قرار المحكمة العليا
أمستجريد نجل الملكة إليزابيث الثانية من ألقابه العسكرية
أمسأوستن يؤكد دعم واشنطن لبناء القدرات العسكرية لأوكرانيا