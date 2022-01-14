الفاصولياء تساعد على خفض مستويات السكر لدى مرضى السكري

وفقًا لصحيفة Daily Express ، درس الخبراء ردود فعل البالغين المصابين بالسكري من النوع 2 على تناول الأرز، وكذلك تناوله مع الفاصولياء. الأرز هو غذاء مرتفع بمؤشر نسبة السكر في الدم ويمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة بسبب محتواه العالي من الكربوهيدرات. بعد تناول الوجبات، تم أخذ عينات دم من المتطوعين لتحليلها - في أوقات مختلفة.أظهر الاختبار أن إضافة الفاصولياء إلى النظام الغذائي لمرضى السكري أسهم في انخفاض كبير في مستويات السكر. وفقًا للعلماء، من بين المنتجات التي تبطئ امتصاص الجلوكوز في الدم وبالتالي تمنع التقلبات الحادة في مستويات السكر، يكون للفاصولياء التأثير الأكثر وضوحًا. يتم توفير هذا التأثير من خلال محتوى البروتين والألياف القابلة للذوبان.
يقول أطباء بريطانيون إن تناول الفاصولياء أمر جيد لتقليل مستويات السكر، بما في ذلك مرضى السكري.
وفقًا لصحيفة Daily Express ، درس الخبراء ردود فعل البالغين المصابين بالسكري من النوع 2 على تناول الأرز، وكذلك تناوله مع الفاصولياء. الأرز هو غذاء مرتفع بمؤشر نسبة السكر في الدم ويمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة بسبب محتواه العالي من الكربوهيدرات. بعد تناول الوجبات، تم أخذ عينات دم من المتطوعين لتحليلها - في أوقات مختلفة.
أظهر الاختبار أن إضافة الفاصولياء إلى النظام الغذائي لمرضى السكري أسهم في انخفاض كبير في مستويات السكر. وفقًا للعلماء، من بين المنتجات التي تبطئ امتصاص الجلوكوز في الدم وبالتالي تمنع التقلبات الحادة في مستويات السكر، يكون للفاصولياء التأثير الأكثر وضوحًا. يتم توفير هذا التأثير من خلال محتوى البروتين والألياف القابلة للذوبان.