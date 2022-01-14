القوات البيلاروسية تعود من كازاخستان إلى بيلاروسيا

وبحسب وكالة "بيلتا" نقلا عن وزارة الدفاع، فإن القوات البيلاروسية عادت على متن طائرات تابعة لقوات الفضاء الروسية.وأشارت الوزارة إلى أن "انسحاب الجنود البيلاروسيين من جمهورية كازاخستان قد اكتمل. وقد تلقى جنود اللواء 103 فيتبسك المحمول جواً تجربة فريدة من نوعها للمشاركة في مهمة حفظ السلام. وقد تم الانتهاء من المهام المحددة بنجاح".وفي وقت سابق من اليوم، غادر جنود حفظ السلام التابعين لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من أرمينيا وطاجيكستان وقيرغستان كازاخستان على متن أربع طائرات تابعة لطيران النقل العسكري التابع لقوات الفضاء الروسية، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأشارت الوزارة إلى أن "انسحاب الجنود البيلاروسيين من جمهورية كازاخستان قد اكتمل. وقد تلقى جنود اللواء 103 فيتبسك المحمول جواً تجربة فريدة من نوعها للمشاركة في مهمة حفظ السلام. وقد تم الانتهاء من المهام المحددة بنجاح".
وفي وقت سابق من اليوم، غادر جنود حفظ السلام التابعين لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من أرمينيا وطاجيكستان وقيرغستان كازاخستان على متن أربع طائرات تابعة لطيران النقل العسكري التابع لقوات الفضاء الروسية، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".