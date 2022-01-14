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القوات البيلاروسية تعود من كازاخستان إلى بيلاروسيا
القوات البيلاروسية تعود من كازاخستان إلى بيلاروسيا
عادت الوحدة العسكرية البيلاروسية التابعة لقوات حفظ السلام في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بيلاروسيا. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T12:16+0000
2022-01-14T12:16+0000
روسيا
كازاخستان
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وبحسب وكالة "بيلتا" نقلا عن وزارة الدفاع، فإن القوات البيلاروسية عادت على متن طائرات تابعة لقوات الفضاء الروسية.وأشارت الوزارة إلى أن "انسحاب الجنود البيلاروسيين من جمهورية كازاخستان قد اكتمل. وقد تلقى جنود اللواء 103 فيتبسك المحمول جواً تجربة فريدة من نوعها للمشاركة في مهمة حفظ السلام. وقد تم الانتهاء من المهام المحددة بنجاح".وفي وقت سابق من اليوم، غادر جنود حفظ السلام التابعين لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من أرمينيا وطاجيكستان وقيرغستان كازاخستان على متن أربع طائرات تابعة لطيران النقل العسكري التابع لقوات الفضاء الروسية، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
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روسيا, كازاخستان

القوات البيلاروسية تعود من كازاخستان إلى بيلاروسيا

12:16 GMT 14.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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عادت الوحدة العسكرية البيلاروسية التابعة لقوات حفظ السلام في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بيلاروسيا.
وبحسب وكالة "بيلتا" نقلا عن وزارة الدفاع، فإن القوات البيلاروسية عادت على متن طائرات تابعة لقوات الفضاء الروسية.
وأشارت الوزارة إلى أن "انسحاب الجنود البيلاروسيين من جمهورية كازاخستان قد اكتمل. وقد تلقى جنود اللواء 103 فيتبسك المحمول جواً تجربة فريدة من نوعها للمشاركة في مهمة حفظ السلام. وقد تم الانتهاء من المهام المحددة بنجاح".
روسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
قوات ثلاث دول تغادر كازاخستان... صور
08:24 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، غادر جنود حفظ السلام التابعين لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من أرمينيا وطاجيكستان وقيرغستان كازاخستان على متن أربع طائرات تابعة لطيران النقل العسكري التابع لقوات الفضاء الروسية، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
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