https://arabic.sputniknews.com/20220114/الكوميديان-التركي-الشهير-كوكسل-بابا-يعلق-على-أنباء-زيارته-إلى-مصر-1056173865.html

الكوميديان التركي الشهير كوكسل بابا يعلق على أنباء زيارته إلى مصر

الكوميديان التركي الشهير كوكسل بابا يعلق على أنباء زيارته إلى مصر

علق الناشط التركي الشهير على مواقع التواصل كوكسل بابا، على المنشورات المتداولة بكثرة حول توجهه في رحلة سياحية إلى مصر. 14.01.2022, سبوتنيك عربي

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مجتمع

منوعات

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وقد ظهرت على صفحات وحسابات عربية على مواقع التواصل تدّعي أن كوكسل صاحب الوجه المرفق بكثير من المنشورات الساخرة، سيزور مصر، لكن هذا الادعاء غير صحيح إذ نفى كوكسل لوكالة فرانس برس ما جاء في تلك المنشورات عن توجهه إلى مصر.وأرفق متداولو تلك المنشورات صورة لكوكسل بابا وهو يجرّ ما يبدو أنها حقيبة سفر، مع تعليق فوقها يشير إلى أنه متوجه إلى مصر، لكن البحث يكشف أنها صورة معدلة، فقد سبق أن نشرها كوكسل وكتب عليها أنه متوجه إلى إسطنبول.كما إن مصدر الادعاء هو حساب على موقع تويتر يحمل اسم كوكسل بابا، لكنه ليس حسابه الرسمي الموثق على موقع تويتر.وكوكسل بابا من الوجوه المعروفة جدا على مواقع التواصل باللغة العربية، إذ يبث مقاطع كوميدية على يوتيوب حيث يتابعه أكثر من مليون و400 ألف مستخدم، فيما يتابعه أكثر من مليونين و800 ألف على موقع فيسبوك ومثلهم تقريبا على موقع إنستغرام.ويعرّف كوكسل عن نفسه بأنه من مواليد العام 1975، وأنه "اعتزل الملاكمة عام 2010" قبل أن يتحول إلى ناشط معروف على مواقع التواصل.

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