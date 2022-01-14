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https://arabic.sputniknews.com/20220114/الكوميديان-التركي-الشهير-كوكسل-بابا-يعلق-على-أنباء-زيارته-إلى-مصر-1056173865.html
الكوميديان التركي الشهير كوكسل بابا يعلق على أنباء زيارته إلى مصر
الكوميديان التركي الشهير كوكسل بابا يعلق على أنباء زيارته إلى مصر
علق الناشط التركي الشهير على مواقع التواصل كوكسل بابا، على المنشورات المتداولة بكثرة حول توجهه في رحلة سياحية إلى مصر. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T12:20+0000
2022-01-14T12:21+0000
مجتمع
منوعات
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وقد ظهرت على صفحات وحسابات عربية على مواقع التواصل تدّعي أن كوكسل صاحب الوجه المرفق بكثير من المنشورات الساخرة، سيزور مصر، لكن هذا الادعاء غير صحيح إذ نفى كوكسل لوكالة فرانس برس ما جاء في تلك المنشورات عن توجهه إلى مصر.وأرفق متداولو تلك المنشورات صورة لكوكسل بابا وهو يجرّ ما يبدو أنها حقيبة سفر، مع تعليق فوقها يشير إلى أنه متوجه إلى مصر، لكن البحث يكشف أنها صورة معدلة، فقد سبق أن نشرها كوكسل وكتب عليها أنه متوجه إلى إسطنبول.كما إن مصدر الادعاء هو حساب على موقع تويتر يحمل اسم كوكسل بابا، لكنه ليس حسابه الرسمي الموثق على موقع تويتر.وكوكسل بابا من الوجوه المعروفة جدا على مواقع التواصل باللغة العربية، إذ يبث مقاطع كوميدية على يوتيوب حيث يتابعه أكثر من مليون و400 ألف مستخدم، فيما يتابعه أكثر من مليونين و800 ألف على موقع فيسبوك ومثلهم تقريبا على موقع إنستغرام.ويعرّف كوكسل عن نفسه بأنه من مواليد العام 1975، وأنه "اعتزل الملاكمة عام 2010" قبل أن يتحول إلى ناشط معروف على مواقع التواصل.
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مجتمع, منوعات

الكوميديان التركي الشهير كوكسل بابا يعلق على أنباء زيارته إلى مصر

12:20 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 12:21 GMT 14.01.2022)
© REUTERS / STRINGER سيارات الإسعاف حول طائرة للخطوط الجوية التركية قادمة من طهران بعد هبوطها في مطار إسنبوغا الدولي - تركيا
 سيارات الإسعاف حول طائرة للخطوط الجوية التركية قادمة من طهران بعد هبوطها في مطار إسنبوغا الدولي - تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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علق الناشط التركي الشهير على مواقع التواصل كوكسل بابا، على المنشورات المتداولة بكثرة حول توجهه في رحلة سياحية إلى مصر.
وقد ظهرت على صفحات وحسابات عربية على مواقع التواصل تدّعي أن كوكسل صاحب الوجه المرفق بكثير من المنشورات الساخرة، سيزور مصر، لكن هذا الادعاء غير صحيح إذ نفى كوكسل لوكالة فرانس برس ما جاء في تلك المنشورات عن توجهه إلى مصر.
وأرفق متداولو تلك المنشورات صورة لكوكسل بابا وهو يجرّ ما يبدو أنها حقيبة سفر، مع تعليق فوقها يشير إلى أنه متوجه إلى مصر، لكن البحث يكشف أنها صورة معدلة، فقد سبق أن نشرها كوكسل وكتب عليها أنه متوجه إلى إسطنبول.
كما إن مصدر الادعاء هو حساب على موقع تويتر يحمل اسم كوكسل بابا، لكنه ليس حسابه الرسمي الموثق على موقع تويتر.
وكوكسل بابا من الوجوه المعروفة جدا على مواقع التواصل باللغة العربية، إذ يبث مقاطع كوميدية على يوتيوب حيث يتابعه أكثر من مليون و400 ألف مستخدم، فيما يتابعه أكثر من مليونين و800 ألف على موقع فيسبوك ومثلهم تقريبا على موقع إنستغرام.
ويعرّف كوكسل عن نفسه بأنه من مواليد العام 1975، وأنه "اعتزل الملاكمة عام 2010" قبل أن يتحول إلى ناشط معروف على مواقع التواصل.
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