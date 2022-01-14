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المؤتمر الصحفي السنوي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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المؤتمر الصحفي السنوي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
المؤتمر الصحفي السنوي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة 14 يناير/كانون الثاني، مؤتمرا صحفيا تقليديا يتحدث من خلاله عن عمل الوزارة في عام 2021. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T08:11+0000
2022-01-14T08:14+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
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يذكر أن المؤتمر يصادف عقده بعد ثلاث جولات من المحادثات بين الدبلوماسيين الروس وزملائهم من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث تمت مناقشة مطالب الجانب الروسي بشأن ضمانات الأمن المتبادل. وتتمثل مقترحات روسيا في ضمانات مكتوبة برفض الناتو ضم الجمهوريات السوفييتية السابقة إلى الحلف، وتقليص النشاط العسكري الأمريكي في أوروبا وعدم نشر أنظمة هجومية أمريكية في أوروبا، بحسب ما نشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية.
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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف

المؤتمر الصحفي السنوي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

08:11 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 08:14 GMT 14.01.2022)
© Sputnik . Russian Ministry of Affairs / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء رحلة عمل إلى مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 6 سبتمبر 2021
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء رحلة عمل إلى مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Sputnik . Russian Ministry of Affairs
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يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة 14 يناير/كانون الثاني، مؤتمرا صحفيا تقليديا يتحدث من خلاله عن عمل الوزارة في عام 2021.
يذكر أن المؤتمر يصادف عقده بعد ثلاث جولات من المحادثات بين الدبلوماسيين الروس وزملائهم من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث تمت مناقشة مطالب الجانب الروسي بشأن ضمانات الأمن المتبادل. وتتمثل مقترحات روسيا في ضمانات مكتوبة برفض الناتو ضم الجمهوريات السوفييتية السابقة إلى الحلف، وتقليص النشاط العسكري الأمريكي في أوروبا وعدم نشر أنظمة هجومية أمريكية في أوروبا، بحسب ما نشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية.
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