المؤتمر الصحفي السنوي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

يذكر أن المؤتمر يصادف عقده بعد ثلاث جولات من المحادثات بين الدبلوماسيين الروس وزملائهم من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث تمت مناقشة مطالب الجانب الروسي بشأن ضمانات الأمن المتبادل. وتتمثل مقترحات روسيا في ضمانات مكتوبة برفض الناتو ضم الجمهوريات السوفييتية السابقة إلى الحلف، وتقليص النشاط العسكري الأمريكي في أوروبا وعدم نشر أنظمة هجومية أمريكية في أوروبا، بحسب ما نشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية.
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة 14 يناير/كانون الثاني، مؤتمرا صحفيا تقليديا يتحدث من خلاله عن عمل الوزارة في عام 2021.
يذكر أن المؤتمر يصادف عقده بعد ثلاث جولات من المحادثات بين الدبلوماسيين الروس وزملائهم من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث تمت مناقشة مطالب الجانب الروسي بشأن ضمانات الأمن المتبادل. وتتمثل مقترحات روسيا في ضمانات مكتوبة برفض الناتو ضم الجمهوريات السوفييتية السابقة إلى الحلف، وتقليص النشاط العسكري الأمريكي في أوروبا وعدم نشر أنظمة هجومية أمريكية في أوروبا، بحسب ما نشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية.