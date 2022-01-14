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المركزي التركي يؤجل فرض رسوم على الودائع بالعملات الأجنبية
المركزي التركي يؤجل فرض رسوم على الودائع بالعملات الأجنبية
أرجأ البنك المركزي التركي تنفيذ قرار فرض رسوم على الحسابات بالدولار الأمريكي واليورو في البنوك التي لا يمكنها تشجيع العملاء على التحول إلى الليرة. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
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وفي الشهر الماضي، قال البنك المركزي إنه سيتم فرض عمولة بنسبة 1.5 بالمئة على احتياطيات البنوك المطلوبة من العملات الأجنبية إذا لم تصل إلى حدود معينة من التحويل إلى الليرة.وأكثر من نصف مدخرات السكان المحليين بالعملات الأجنبية والذهب، وفقا لبيانات البنك المركزي، نتيجة فقدان الثقة في الليرة بعد سنوات من انخفاض قيمتها. وفقدت الليرة أكثر من 40 بالمئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية في العام الماضي وحده.وتراجعت العملة إلى مستوى قياسي بلغ 18.40 مقابل الدولار في ديسمبر/كانون الأول قبل أن تعلن الحكومة والبنك المركزي عن خطوات لحماية الودائع بالليرة من خسائر سعر الصرف الأجنبي.
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المركزي التركي يؤجل فرض رسوم على الودائع بالعملات الأجنبية

22:40 GMT 14.01.2022
© AFP 2021 / ADEM ALTANالبنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021 / ADEM ALTAN
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أرجأ البنك المركزي التركي تنفيذ قرار فرض رسوم على الحسابات بالدولار الأمريكي واليورو في البنوك التي لا يمكنها تشجيع العملاء على التحول إلى الليرة.
وفي الشهر الماضي، قال البنك المركزي إنه سيتم فرض عمولة بنسبة 1.5 بالمئة على احتياطيات البنوك المطلوبة من العملات الأجنبية إذا لم تصل إلى حدود معينة من التحويل إلى الليرة.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة عقاب للبنوك التي يختار عملاؤها الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية، وفقا لرويترز.
وأكثر من نصف مدخرات السكان المحليين بالعملات الأجنبية والذهب، وفقا لبيانات البنك المركزي، نتيجة فقدان الثقة في الليرة بعد سنوات من انخفاض قيمتها. وفقدت الليرة أكثر من 40 بالمئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية في العام الماضي وحده.
وتراجعت العملة إلى مستوى قياسي بلغ 18.40 مقابل الدولار في ديسمبر/كانون الأول قبل أن تعلن الحكومة والبنك المركزي عن خطوات لحماية الودائع بالليرة من خسائر سعر الصرف الأجنبي.
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