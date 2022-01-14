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https://arabic.sputniknews.com/20220114/المضحك-المبكي-لوكاشينكو-يسلم-باقة-ورود-لرجل-مقطوع-اليدين-فيديو-1056173244.html
المضحك المبكي... لوكاشينكو يسلم باقة ورود لرجل مقطوع اليدين... فيديو
المضحك المبكي... لوكاشينكو يسلم باقة ورود لرجل مقطوع اليدين... فيديو
تعرّض رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لموقف حرج، في حفل توزيع الجوائز، عندما حاول إعطاء باقة من الزهور لرجل، لكنه لم يستطع التقاطها لأنه ببساطة مبتور اليدين. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T12:21+0000
2022-01-14T12:21+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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ووقع الحادث في 11 يناير/ كانون الثاني، عند تقديم جوائز بمناسبة ذكرى ما يسمى بـ"التأسيس الروحي" لبيلاروسيا.وبعد أن تلقى لوكاشينكو باقة زهور من فتاة صغيرة، توجّه معها إلى رجل مُقعد من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أقبل عليه ليسلمه الزهور، ولكن، تفاجأ لوكاشينكو بواقع أن المستلم لا يمكنه قبول الجائزة لفقدانه يديه، فحاول لوكاشينكو أن يضع الزهور على حجره.وأنقذ رجل يقف في مكان قريب الرئيس من هذا الموقف المحرج، فسرعان ما تسلّم الباقة بالنيابة عن الرجل.وأدرك لوكاشينكو خطأه على ما يبدو، وربت على كتف الرجل وصعد إلى المسرح.وتحدث لوكاشينكو عن "طريق الألف عام لشعب بيلاروسيا نحو الاستقلال"، حيث ألقى الرئيس كلمة باللغة البيلاروسية في افتتاح الحدث.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/لافروف-نتوقع-حلا-شاملا-للملف-النووي-الإيراني-وزيارة-الرئيس-الإيراني-مهمة-للغاية-1056166082.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم

المضحك المبكي... لوكاشينكو يسلم باقة ورود لرجل مقطوع اليدين... فيديو

12:21 GMT 14.01.2022
© AFP 2021 / Sergei Gaponرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021 / Sergei Gapon
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تعرّض رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لموقف حرج، في حفل توزيع الجوائز، عندما حاول إعطاء باقة من الزهور لرجل، لكنه لم يستطع التقاطها لأنه ببساطة مبتور اليدين.
ووقع الحادث في 11 يناير/ كانون الثاني، عند تقديم جوائز بمناسبة ذكرى ما يسمى بـ"التأسيس الروحي" لبيلاروسيا.
وبعد أن تلقى لوكاشينكو باقة زهور من فتاة صغيرة، توجّه معها إلى رجل مُقعد من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أقبل عليه ليسلمه الزهور، ولكن، تفاجأ لوكاشينكو بواقع أن المستلم لا يمكنه قبول الجائزة لفقدانه يديه، فحاول لوكاشينكو أن يضع الزهور على حجره.
وأنقذ رجل يقف في مكان قريب الرئيس من هذا الموقف المحرج، فسرعان ما تسلّم الباقة بالنيابة عن الرجل.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
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10:30 GMT
وأدرك لوكاشينكو خطأه على ما يبدو، وربت على كتف الرجل وصعد إلى المسرح.
وتحدث لوكاشينكو عن "طريق الألف عام لشعب بيلاروسيا نحو الاستقلال"، حيث ألقى الرئيس كلمة باللغة البيلاروسية في افتتاح الحدث.
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