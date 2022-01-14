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الولايات المتحدة ترحب بخطوات روسيا في محاربة القرصنة الإلكترونية
الولايات المتحدة ترحب بخطوات روسيا في محاربة القرصنة الإلكترونية
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترحب بخطوات روسيا في محاربة "القرصنة الإلكترونية" الصادرة من أراضيها. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T23:53+0000
2022-01-14T23:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
القرصنة الإلكترونية
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف المسؤول خلال إحاطة إعلامية "نرحب بالتدابير التي يتخذها الكرملين في محاربة الأنشطة الضارة (القرصنة الإلكترونية).وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، يوم الجمعة، إحباط أعمال مجموعة "آر إيفيل"، التي يمارس أعضاؤها سرقة الأموال عن طريق برامج القرصنة.وأشار بيان الأمن الفدرالي الروسي إلى أن الجهات المعنية في الولايات المتحدة قد أبلغت موسكو بشأن قائد مجموعة "آر إيفيل" وتورطها في هجمات على مصادر المعلومات في شركات أجنبية.ويشتبه بأن مجموعة "آر إيفيل"، الأشهر بين شبكات القرصنة، نفّذت عددا من عمليات الاختراق الكبيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/الأمن-الروسي-يحبط-أعمال-مجموعة-آر-إيفيل-التي-تمارس-سرقة-الأموال-باستخدام-برامج-خبيثة-1056179595.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, القرصنة الإلكترونية

الولايات المتحدة ترحب بخطوات روسيا في محاربة القرصنة الإلكترونية

23:53 GMT 14.01.2022
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Jim Bourg
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قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترحب بخطوات روسيا في محاربة "القرصنة الإلكترونية" الصادرة من أراضيها.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف المسؤول خلال إحاطة إعلامية "نرحب بالتدابير التي يتخذها الكرملين في محاربة الأنشطة الضارة (القرصنة الإلكترونية).
وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، يوم الجمعة، إحباط أعمال مجموعة "آر إيفيل"، التي يمارس أعضاؤها سرقة الأموال عن طريق برامج القرصنة.
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
الأمن الروسي يحبط أعمال مجموعة "آر إيفيل" التي تمارس سرقة الأموال باستخدام برامج خبيثة
14:12 GMT
وأشار بيان الأمن الفدرالي الروسي إلى أن الجهات المعنية في الولايات المتحدة قد أبلغت موسكو بشأن قائد مجموعة "آر إيفيل" وتورطها في هجمات على مصادر المعلومات في شركات أجنبية.
ويشتبه بأن مجموعة "آر إيفيل"، الأشهر بين شبكات القرصنة، نفّذت عددا من عمليات الاختراق الكبيرة.
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