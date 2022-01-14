تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220114/الولايات-المتحدة-ترحب-بخطوات-روسيا-في-محاربة-القرصنة-الإلكترونية-1056215527.html
الولايات المتحدة ترحب بخطوات روسيا في محاربة القرصنة الإلكترونية
الولايات المتحدة ترحب بخطوات روسيا في محاربة القرصنة الإلكترونية
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترحب بخطوات روسيا في محاربة "القرصنة الإلكترونية" الصادرة من أراضيها. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T23:53+0000
2022-01-14T23:53+0000
2022-01-14T23:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
القرصنة الإلكترونية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049011895_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4b27cbebb3c1229312ff1be405e91d16.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف المسؤول خلال إحاطة إعلامية "نرحب بالتدابير التي يتخذها الكرملين في محاربة الأنشطة الضارة (القرصنة الإلكترونية).وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، يوم الجمعة، إحباط أعمال مجموعة "آر إيفيل"، التي يمارس أعضاؤها سرقة الأموال عن طريق برامج القرصنة.وأشار بيان الأمن الفدرالي الروسي إلى أن الجهات المعنية في الولايات المتحدة قد أبلغت موسكو بشأن قائد مجموعة "آر إيفيل" وتورطها في هجمات على مصادر المعلومات في شركات أجنبية.ويشتبه بأن مجموعة "آر إيفيل"، الأشهر بين شبكات القرصنة، نفّذت عددا من عمليات الاختراق الكبيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/الأمن-الروسي-يحبط-أعمال-مجموعة-آر-إيفيل-التي-تمارس-سرقة-الأموال-باستخدام-برامج-خبيثة-1056179595.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/1049011895_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_1e916da4bc85202ef4723fdef7ea61e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, القرصنة الإلكترونية
الولايات المتحدة ترحب بخطوات روسيا في محاربة القرصنة الإلكترونية
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترحب بخطوات روسيا في محاربة "القرصنة الإلكترونية" الصادرة من أراضيها.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف المسؤول خلال إحاطة إعلامية
"نرحب بالتدابير التي يتخذها الكرملين
في محاربة الأنشطة الضارة (القرصنة الإلكترونية).
وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، يوم الجمعة، إحباط أعمال مجموعة "آر إيفيل"، التي يمارس أعضاؤها سرقة الأموال عن طريق برامج القرصنة.
وأشار بيان الأمن الفدرالي الروسي إلى أن الجهات المعنية في الولايات المتحدة قد أبلغت موسكو بشأن قائد مجموعة "آر إيفيل" وتورطها في هجمات على مصادر المعلومات في شركات أجنبية.
ويشتبه بأن مجموعة "آر إيفيل"، الأشهر بين شبكات القرصنة، نفّذت عددا من عمليات الاختراق الكبيرة.