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اليونيسيف: إصابة طفل وتدمير مدرسة بهجوم صاروخي في بغداد
اليونيسيف: إصابة طفل وتدمير مدرسة بهجوم صاروخي في بغداد
أصيب طفل وامرأة، بهجوم صاروخي الليلة الماضية استهدف مدرسة في بغداد. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T15:30+0000
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أصدرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف" بيانا على موقعها الرسمي اليوم الجمعة،عقبت فيه على الخبر بأنه "يجب حماية الأطفال من الهجمات في جميع الأوقات، يجب أن تكون المدارس والمنازل آمنة دائما".وأضاف البيان: "نتمنى الشفاء العاجل للطفل والمرأة المصابين، لا شيء يبرر الهجمات على المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء".ودعت المنظمة "جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية الأطفال في كل الأوقات، يستحق جميع الأطفال في العراق أن يعيشوا حياتهم دون تهديد دائم بالعنف".وشددت على أنه "يجب حماية المدارس، كونها مكانا وملاذا للأطفال للتعلم وتحقيق إمكاناتهم".ونوّه البيان إلى أن "الهجمات على المدارس والمنشآت التعليمية هي واحدة من ستة انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، وفقًا لإعلان المدارس الآمنة، الذي أقره العراق في مايو 2015، فإن الهجمات على المدارس تعرض الطلاب وموظفي التعليم للأذى، وتحرم أعدادًا كبيرة من الأطفال والطلاب من حقهم في التعليم، وبالتالي تحرم المجتمعات من الأسس التي يبنون عليها مستقبلهم".وتعرضت السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم صاروخي، مساء يوم أمس الخميس، في حين أشارت المعلومات الأولية إلى تصدي منظومة الدفاع للهجوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/الحكيم-قصف-المنطقة-الخضراء-يعصف-بهيبة-الدولة-العراقية-1056166517.html
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العالم العربي, يونيسيف, العراق

اليونيسيف: إصابة طفل وتدمير مدرسة بهجوم صاروخي في بغداد

15:30 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 15:37 GMT 14.01.2022)
© AP Photo / Hermann J. Knippertzاليونيسيف
اليونيسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
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أصيب طفل وامرأة، بهجوم صاروخي الليلة الماضية استهدف مدرسة في بغداد.
أصدرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف" بيانا على موقعها الرسمي اليوم الجمعة،عقبت فيه على الخبر بأنه "يجب حماية الأطفال من الهجمات في جميع الأوقات، يجب أن تكون المدارس والمنازل آمنة دائما".
وأضاف البيان: "نتمنى الشفاء العاجل للطفل والمرأة المصابين، لا شيء يبرر الهجمات على المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء".
ودعت المنظمة "جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية الأطفال في كل الأوقات، يستحق جميع الأطفال في العراق أن يعيشوا حياتهم دون تهديد دائم بالعنف".
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وشددت على أنه "يجب حماية المدارس، كونها مكانا وملاذا للأطفال للتعلم وتحقيق إمكاناتهم".
ونوّه البيان إلى أن "الهجمات على المدارس والمنشآت التعليمية هي واحدة من ستة انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، وفقًا لإعلان المدارس الآمنة، الذي أقره العراق في مايو 2015، فإن الهجمات على المدارس تعرض الطلاب وموظفي التعليم للأذى، وتحرم أعدادًا كبيرة من الأطفال والطلاب من حقهم في التعليم، وبالتالي تحرم المجتمعات من الأسس التي يبنون عليها مستقبلهم".
وتعرضت السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد لهجوم صاروخي، مساء يوم أمس الخميس، في حين أشارت المعلومات الأولية إلى تصدي منظومة الدفاع للهجوم.
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