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https://arabic.sputniknews.com/20220114/بايدن-يعقد-عاشر-مؤتمر-صحفي-بعد-مرور-عامه-الرئاسي-الأول-أقل-من-ترامب-بـ12-1056211156.html
بايدن يعقد عاشر مؤتمر صحفي بعد مرور عامه الرئاسي الأول... أقل من ترامب بـ12
بايدن يعقد عاشر مؤتمر صحفي بعد مرور عامه الرئاسي الأول... أقل من ترامب بـ12
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعقد مؤتمرا صحفيا، يوم الأربعاء ‏المقبل، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه منصبه.‏ 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T18:58+0000
2022-01-14T18:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الأمريكي جو بايدن
دونالد ترامب
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن بايدن، البالغ من العمر 79 عاما، سيعقد مؤتمرا صحفيا رسميا يوم 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.وأضافت بساكي للصحفيين: "نتطلع إلى رؤيتكم هناك، ويتطلع الرئيس إلى التحدث مباشرة إلى الشعب الأمريكي".وأدى جو بايدن اليمين كرئيس للولايات المتحدة رقم 46 في 20 يناير/ كانون الثاني 2021، ويغلق عامه الأول في منصبه في سلسلة من الانتكاسات، بما في ذلك حقوق التصويت، ومكافحة جائحة (كوفيد-19)، وتضخم اقتصادي عنيد، بالإضافة إلى استفزازات من كوريا الشمالية.يشار إلى أن بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، أمضى وقتا أقل في التحدث إلى الصحفيين، مما أمضاه سلفه الجمهوري، دونالد ترامب.وعلى الرغم من أن ترامب أعلن عداءه الصريح للصحافة ووسائل الإعلام، إلا أنه كان متاحا في كثير من الأحيان للإجابة عن أسئلتهم.ووفقا لبيانات جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، فقد عقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 9 مؤتمرات صحفية حتى الآن، دون احتساب المؤتمر المقرر عقده في 19 يناير، بينما عقد ترامب 22 مؤتمرا صحفيا خلال عامه الأول.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الأمريكي جو بايدن, دونالد ترامب

بايدن يعقد عاشر مؤتمر صحفي بعد مرور عامه الرئاسي الأول... أقل من ترامب بـ12

18:58 GMT 14.01.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعقد مؤتمرا صحفيا، يوم الأربعاء ‏المقبل، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه منصبه.‏
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن بايدن، البالغ من العمر 79 عاما، سيعقد مؤتمرا صحفيا رسميا يوم 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأضافت بساكي للصحفيين: "نتطلع إلى رؤيتكم هناك، ويتطلع الرئيس إلى التحدث مباشرة إلى الشعب الأمريكي".
وأدى جو بايدن اليمين كرئيس للولايات المتحدة رقم 46 في 20 يناير/ كانون الثاني 2021، ويغلق عامه الأول في منصبه في سلسلة من الانتكاسات، بما في ذلك حقوق التصويت، ومكافحة جائحة (كوفيد-19)، وتضخم اقتصادي عنيد، بالإضافة إلى استفزازات من كوريا الشمالية.
يشار إلى أن بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، أمضى وقتا أقل في التحدث إلى الصحفيين، مما أمضاه سلفه الجمهوري، دونالد ترامب.
وعلى الرغم من أن ترامب أعلن عداءه الصريح للصحافة ووسائل الإعلام، إلا أنه كان متاحا في كثير من الأحيان للإجابة عن أسئلتهم.
ووفقا لبيانات جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، فقد عقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 9 مؤتمرات صحفية حتى الآن، دون احتساب المؤتمر المقرر عقده في 19 يناير، بينما عقد ترامب 22 مؤتمرا صحفيا خلال عامه الأول.
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