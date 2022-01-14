بث مباشر لمباراة المغرب (1) وجزر القمر (0) في كأس أمم إفريقيا (الشوط الأول)

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انطلقت مباراة المغرب وجزر القمر ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كاس الأمم الإفريقية بملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياويندي.
16:43 GMT 14.01.2022
إصابة في صفوف جزر القمر وإنذار للمغربي أشرف حكيمي
16:42 GMT 14.01.2022
مخالفة لصالح جزر القمر من وسط الملعب وورقة صفراء ضد المغربي سليم أملاح صاحب الهدف الوحيد
16:41 GMT 14.01.2022
5 دقائق متبقية من الوقت الأصلي للشوط الأول والنتيجة تثدم المغرب بهدف دون رد
16:40 GMT 14.01.2022
جزر القمر في ورطة كبيرة ويكتفي بالدفاع
16:39 GMT 14.01.2022
المهاجم المغربي أيوب الكعبي يضيع هدفا بعد مراوغة الدفاع القمري
16:38 GMT 14.01.2022
نايف أكرد كاد أن يسجل الهدف الثاني للمغرب من رأسية ترتد في العارضة قبل أن يمسكها الحارس سليم بن بوينا
16:37 GMT 14.01.2022
حال خسارة منتخب جزر القمر سيصبح سادس منتخب يشارك لأول مرة هذا القرن ويخسر مباراتين في كأس الأمم الأفريقية بعد بنين (2004)، وبوتسوانا (2012)، وبوروندي (2019)، والنيجر (2012) وزيمبابوي (2004).
16:31 GMT 14.01.2022
30 دقيقة من عمر الشوط الأول والنتيجة تقدم أسود الأطلسي على جزر القمر بهدف دون رد
16:29 GMT 14.01.2022
ركنية مغربية
16:26 GMT 14.01.2022
محاولات هجومية لجزر القمر لإدراك هدف التعادل دون أن تشكل خطورة تذكر
16:26 GMT 14.01.2022
تصويبة للمغرب على يسار الحارس القمري سليم بن بوينا
16:24 GMT 14.01.2022
16:21 GMT 14.01.2022
وصف الهدف: عرضية من الطرف الأيمن لصالح المغرب عن طريق أشرف حكيمي تصل إلى أيوب الكعبي بعد ارتباك دفاعي سددها قوية ارتطمت بالمدافع لترتد إلى أملاح الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء داخل الشباك.
16:20 GMT 14.01.2022
16:20 GMT 14.01.2022
16:19 GMT 14.01.2022
16:18 GMT 14.01.2022
الهدف سجله سليم أملاح من تسديدة قوية
16:17 GMT 14.01.2022
جوووووووووووووووووووووووووووووول للمغرب
16:16 GMT 14.01.2022
المغرب يضغط القمريين في نصف ملعبهم ويحاول إحراز هدف التقدم
16:13 GMT 14.01.2022
الدفاع المغربي يشتت بنجاح كرة عرضية من مخالفة من الطرف الأيسر لجزر القمر