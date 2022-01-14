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بدء أول أيام الليالي السود في تونس
بدء أول أيام الليالي السود في تونس
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن اليوم الجمعة الموافق 14 يناير/كانون الثاني 2022، هو أول أيام فترة الليالي السود حسب التقويم الفلاحي. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T09:25+0000
2022-01-14T09:25+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب موقع قناة "نسمة"، يكون الطقس خلال هذه الفترة شديد البرودة في النهار ودافئا في الليل.وعن حالة الطقس اليوم في تونس، قال معهد الأرصاد إن هناك ارتفاع طفيف درجات الحرارة.وأشار إلى أن العظمى تتراوح بين 05 و09 درجات في المرتفعات الغربية وبين 10 و14 درجة في بقية الجهات وتصل إلى 17 درجة في الجنوب الغربي.وعن إمكانية سقوط الأمطار، أوضح المعهد أن سيكون هناك تكاثر للسحب مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة في المناطق الشرقية للوسط والجنوب مع إمكانية تساقط الثلوج في أماكن محدودة.وتكون الرياح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وفي الجنوب وضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق، ويكون البحر شديد االاضطراب في السواحل الشرقية ومتموج في بقية السواحل.
https://arabic.sputniknews.com/20210818/تونس-تحذير-من-السباحة-قبالة-9-شواطئ-1049878294.html
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أخبار تونس اليوم

بدء أول أيام الليالي السود في تونس

09:25 GMT 14.01.2022
© AP Photo / Hassene Dridiامرأة تسير على خلفية شعار "تونس" في مدينة تونس، 9 أبريل 2021
امرأة تسير على خلفية شعار تونس في مدينة تونس، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Hassene Dridi
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أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن اليوم الجمعة الموافق 14 يناير/كانون الثاني 2022، هو أول أيام فترة الليالي السود حسب التقويم الفلاحي.
وحسب موقع قناة "نسمة"، يكون الطقس خلال هذه الفترة شديد البرودة في النهار ودافئا في الليل.
وعن حالة الطقس اليوم في تونس، قال معهد الأرصاد إن هناك ارتفاع طفيف درجات الحرارة.
وأشار إلى أن العظمى تتراوح بين 05 و09 درجات في المرتفعات الغربية وبين 10 و14 درجة في بقية الجهات وتصل إلى 17 درجة في الجنوب الغربي.
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وعن إمكانية سقوط الأمطار، أوضح المعهد أن سيكون هناك تكاثر للسحب مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة في المناطق الشرقية للوسط والجنوب مع إمكانية تساقط الثلوج في أماكن محدودة.
وتكون الرياح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وفي الجنوب وضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق، ويكون البحر شديد االاضطراب في السواحل الشرقية ومتموج في بقية السواحل.
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