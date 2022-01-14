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https://arabic.sputniknews.com/20220114/بدء-أول-أيام-الليالي-السود-في-تونس-1056107240.html
بدء أول أيام الليالي السود في تونس
بدء أول أيام الليالي السود في تونس
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن اليوم الجمعة الموافق 14 يناير/كانون الثاني 2022، هو أول أيام فترة الليالي السود حسب التقويم الفلاحي. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T09:25+0000
2022-01-14T09:25+0000
2022-01-14T09:25+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب موقع قناة "نسمة"، يكون الطقس خلال هذه الفترة شديد البرودة في النهار ودافئا في الليل.وعن حالة الطقس اليوم في تونس، قال معهد الأرصاد إن هناك ارتفاع طفيف درجات الحرارة.وأشار إلى أن العظمى تتراوح بين 05 و09 درجات في المرتفعات الغربية وبين 10 و14 درجة في بقية الجهات وتصل إلى 17 درجة في الجنوب الغربي.وعن إمكانية سقوط الأمطار، أوضح المعهد أن سيكون هناك تكاثر للسحب مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة في المناطق الشرقية للوسط والجنوب مع إمكانية تساقط الثلوج في أماكن محدودة.وتكون الرياح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وفي الجنوب وضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق، ويكون البحر شديد االاضطراب في السواحل الشرقية ومتموج في بقية السواحل.
https://arabic.sputniknews.com/20210818/تونس-تحذير-من-السباحة-قبالة-9-شواطئ-1049878294.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
بدء أول أيام الليالي السود في تونس
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أن اليوم الجمعة الموافق 14 يناير/كانون الثاني 2022، هو أول أيام فترة الليالي السود حسب التقويم الفلاحي.
وحسب
موقع قناة "نسمة"
، يكون الطقس خلال هذه الفترة شديد البرودة في النهار ودافئا في الليل.
وعن حالة الطقس اليوم في
تونس
، قال معهد الأرصاد إن هناك ارتفاع طفيف درجات الحرارة.
وأشار إلى أن العظمى تتراوح بين 05 و09 درجات في المرتفعات الغربية وبين 10 و14 درجة في بقية الجهات وتصل إلى 17 درجة في الجنوب الغربي.
وعن إمكانية سقوط الأمطار، أوضح المعهد أن سيكون هناك تكاثر للسحب مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة في المناطق الشرقية للوسط والجنوب مع إمكانية تساقط الثلوج في أماكن محدودة.
وتكون الرياح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وفي الجنوب وضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق، ويكون البحر شديد االاضطراب في السواحل الشرقية ومتموج في بقية السواحل.