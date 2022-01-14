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تونس... أحزاب معارضة للرئيس تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة
تونس... أحزاب معارضة للرئيس تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة
خرج عدد من أنصار الأحزاب السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد، اليوم الجمعة، تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة التونسية، للاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T14:07+0000
2022-01-14T14:07+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وقالت مراسلة "سبوتنيك" إن التظاهرات جاءت احتفالا بعيد الثورة و تعبيرا عن رفضهم لمسار 25 يوليو الاستثنائي الذي يقوده الرئيس ورفضا لقرار رئاسة الحكومة منع التجمعات بسبب تفاقم الوضع الوبائي في البلاد.وتجمع عدد غير كبير من أنصار أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقرطي والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب العمال ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، في شارع الحبيب بورقيبة رافعين شعارات رافضة لما اعتبروه "انقلابا على الشرعية"، وتنديدا بما وصفوه بـ"انفراد الرئيس بالسلطة".من جهتها، تولت وزارة الداخلية غلق كل المنافذ الفرعية لشارع الحبيب بورقيبة ما عدا منفذ وحيد قبالة وزارة الداخلية حيث يتم إخضاع المواطنين إلى التفتيش وسط إجراءات أمنية مشددة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، توقيف 6 أشخاص في العاصمة كانوا يعتزمون توزيع عشرات الآلاف من الدنانير على منحرفين للقيام بأعمال شغب وتخريب.وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي إن "الوحدات الأمنية تمكنت من حجز مبالغ مالية مجهولة المصدر لدى 6 أشخاص، وذلك في إطار المحافظة على الأمن العام وتطبيق الإجراءات اللازمة عبر نقاط التفتيش والمراقبة".&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تونس... أحزاب معارضة للرئيس تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة

14:07 GMT 14.01.2022
© Sputnik . Mariem Gdiraأحزاب معارضة للرئيس التونسي تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة
أحزاب معارضة للرئيس التونسي تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Sputnik . Mariem Gdira
تابعنا عبر
خرج عدد من أنصار الأحزاب السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد، اليوم الجمعة، تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة التونسية، للاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" إن التظاهرات جاءت احتفالا بعيد الثورة و تعبيرا عن رفضهم لمسار 25 يوليو الاستثنائي الذي يقوده الرئيس ورفضا لقرار رئاسة الحكومة منع التجمعات بسبب تفاقم الوضع الوبائي في البلاد.
وتجمع عدد غير كبير من أنصار أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقرطي والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب العمال ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، في شارع الحبيب بورقيبة رافعين شعارات رافضة لما اعتبروه "انقلابا على الشرعية"، وتنديدا بما وصفوه بـ"انفراد الرئيس بالسلطة".
© Sputnik . Mariem Gdira أحزاب تونسية معارضة للرئيس تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة
أحزاب تونسية معارضة للرئيس تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
أحزاب تونسية معارضة للرئيس تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة
© Sputnik . Mariem Gdira
من جهتها، تولت وزارة الداخلية غلق كل المنافذ الفرعية لشارع الحبيب بورقيبة ما عدا منفذ وحيد قبالة وزارة الداخلية حيث يتم إخضاع المواطنين إلى التفتيش وسط إجراءات أمنية مشددة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، توقيف 6 أشخاص في العاصمة كانوا يعتزمون توزيع عشرات الآلاف من الدنانير على منحرفين للقيام بأعمال شغب وتخريب.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي إن "الوحدات الأمنية تمكنت من حجز مبالغ مالية مجهولة المصدر لدى 6 أشخاص، وذلك في إطار المحافظة على الأمن العام وتطبيق الإجراءات اللازمة عبر نقاط التفتيش والمراقبة".
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