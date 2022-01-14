تونس... الإعدام لتسعة أشخاص متهمين بقتل رقيب في الجيش

كما أصدرت المحكمة عقوبات بالسجن في حق عدد آخر من المتهمين في قضية قتل الرقيب أول، سعيد الغزلاني، وعددهم 15 متهما، تتراوح بين 32 و44 سنة، بحسب ما نقلت إذاعة "شمس إف إم" عن مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة.تعود القضية إلى الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016، عندما قتل الرقيب سعيد الغزلاني برصاص مجموعة مسلحة اقتحمت منزل عائلته، ثم لاذت بالفرار.وفي ديسمبر/ كانون الأول من سنة 2018 قُتل خالد شقيق الغزلاني، بطلق ناري من قبل مجموعة مسلحة قرب منزله.
قضت الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب التابعة للمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة، بإعدام 9 أشخاص متهمين بقتل أحد أفراد القوات المسلحة للبلاد.
كما أصدرت المحكمة عقوبات بالسجن في حق عدد آخر من المتهمين في قضية قتل الرقيب أول، سعيد الغزلاني، وعددهم 15 متهما، تتراوح بين 32 و44 سنة، بحسب ما نقلت إذاعة "شمس إف إم" عن مكتب الإعلام والاتصال بالمحكمة.
تعود القضية إلى الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016، عندما قتل الرقيب سعيد الغزلاني برصاص مجموعة مسلحة اقتحمت منزل عائلته، ثم لاذت بالفرار.
وفي ديسمبر/ كانون الأول من سنة 2018 قُتل خالد شقيق الغزلاني، بطلق ناري من قبل مجموعة مسلحة قرب منزله.