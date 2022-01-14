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https://arabic.sputniknews.com/20220114/دراسة-أوميكرون-لا-يسبب-أعراضا-خطيرة-حتى-مع-غير-الملقحين-1056172796.html
دراسة: أوميكرون لا يسبب أعراضا خطيرة حتى مع غير الملقحين
دراسة: أوميكرون لا يسبب أعراضا خطيرة حتى مع غير الملقحين
أفادت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا، بأن متحور أوميكرون لا يسبب أعراضا خطيرة حتى مع غير الملقحين ضد الفيروس. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T12:01+0000
2022-01-14T12:01+0000
فيروس كورونا
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ونقلت "رويترز" نتائج الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في منطقة ويسترن كيب، أوضحت أن الذين لم يحصلوا على أي لقاح ربما أقل عرضة للإصابة بأعراض خطيرة أو دخول المستشفيات أو الوفاة مقارنة بما كان عليه الحال مع السلالات السابقة من فيروس كورونا.وقارنت الدراسة، التي لم تخضع بعد لمراجعة النظراء، نحو 11600 مريض من الموجات الثلاث الأولى للجائحة مع نحو 5100 مصاب بأوميكرون.يشار إلى أن المتحور أوميكرون يسبب أعراضا أقل خطورة، حيث يقل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة به على مستوى العالم مقارنة بالسلالات السابقة من فيروس كورونا.وحاول العلماء معرفة ما إذا كان السبب في ذلك ارتفاع معدلات المناعة الناتجة عن التطعيم أو الإصابة السابقة بالفيروس أو نتيجة ضعف المتحور الجديد، وانتهت الدراسات إلى أن انخفاض مخاطر الإصابة بأعراض شديدة يُعزى إلى خصائص المتحور أوميكرون نفسه.
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فيروس كورونا

دراسة: أوميكرون لا يسبب أعراضا خطيرة حتى مع غير الملقحين

12:01 GMT 14.01.2022
© REUTERS / DADO RUVICأخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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أفادت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا، بأن متحور أوميكرون لا يسبب أعراضا خطيرة حتى مع غير الملقحين ضد الفيروس.
ونقلت "رويترز" نتائج الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في منطقة ويسترن كيب، أوضحت أن الذين لم يحصلوا على أي لقاح ربما أقل عرضة للإصابة بأعراض خطيرة أو دخول المستشفيات أو الوفاة مقارنة بما كان عليه الحال مع السلالات السابقة من فيروس كورونا.
وقارنت الدراسة، التي لم تخضع بعد لمراجعة النظراء، نحو 11600 مريض من الموجات الثلاث الأولى للجائحة مع نحو 5100 مصاب بأوميكرون.
يشار إلى أن المتحور أوميكرون يسبب أعراضا أقل خطورة، حيث يقل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة به على مستوى العالم مقارنة بالسلالات السابقة من فيروس كورونا.
وحاول العلماء معرفة ما إذا كان السبب في ذلك ارتفاع معدلات المناعة الناتجة عن التطعيم أو الإصابة السابقة بالفيروس أو نتيجة ضعف المتحور الجديد، وانتهت الدراسات إلى أن انخفاض مخاطر الإصابة بأعراض شديدة يُعزى إلى خصائص المتحور أوميكرون نفسه.
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