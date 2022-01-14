رئيس الدوما الروسي: روسيا تمتلك أسلحة لا تمتلكها أي دولة أخرى

وكتب فولودين على تطبيق تلغرام: "روسيا تمتلك من الأسلحة ما لا تمتلكه دولة أخرى في العالم، لكننا لا نستخدم هذه الأفضلية في الحوار مع الناتو".ودعا فياتشسلاف فولودين، اليوم الجمعة، أعضاء الكونغرس إلى تنفيذ ما اتفق عليه الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن بشأن الأمن العالمي.وكتب: "أود أن أتوجه إلى أعضاء الكونغرس. لقد اتفق رئيسا بلدينا على بدء مشاورات حول الأمن العالمي. وفي هذه الصدد، من الضروري العمل على بحث وتنفيذ اتفاقيات الزعيمين، وعدم التهديد والترهيب".
قال رئيس مجلس النواب (الدوما) الروسي، فياتشسلاف فولودين، اليوم الجمعة، إن روسيا تمتلك من السلاح ما لا تمتلكه أي دولة أخرى في العالم، لكنها لا تستخدم هذه الأفضلية في حوارها مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وكتب فولودين على تطبيق تلغرام: "روسيا تمتلك من الأسلحة ما لا تمتلكه دولة أخرى في العالم، لكننا لا نستخدم هذه الأفضلية في الحوار مع الناتو".
ودعا فياتشسلاف فولودين، اليوم الجمعة، أعضاء الكونغرس إلى تنفيذ ما اتفق عليه الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن بشأن الأمن العالمي.
وكتب: "أود أن أتوجه إلى أعضاء الكونغرس. لقد اتفق رئيسا بلدينا على بدء مشاورات حول الأمن العالمي. وفي هذه الصدد، من الضروري العمل على بحث وتنفيذ اتفاقيات الزعيمين، وعدم التهديد والترهيب".