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رئيس الدوما الروسي: روسيا تمتلك أسلحة لا تمتلكها أي دولة أخرى
رئيس الدوما الروسي: روسيا تمتلك أسلحة لا تمتلكها أي دولة أخرى
قال رئيس مجلس النواب (الدوما) الروسي، فياتشسلاف فولودين، اليوم الجمعة، إن روسيا تمتلك من السلاح ما لا تمتلكه أي دولة أخرى في العالم، لكنها لا تستخدم هذه... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T07:21+0000
2022-01-14T07:21+0000
روسيا
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وكتب فولودين على تطبيق تلغرام: "روسيا تمتلك من الأسلحة ما لا تمتلكه دولة أخرى في العالم، لكننا لا نستخدم هذه الأفضلية في الحوار مع الناتو".ودعا فياتشسلاف فولودين، اليوم الجمعة، أعضاء الكونغرس إلى تنفيذ ما اتفق عليه الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن بشأن الأمن العالمي.وكتب: "أود أن أتوجه إلى أعضاء الكونغرس. لقد اتفق رئيسا بلدينا على بدء مشاورات حول الأمن العالمي. وفي هذه الصدد، من الضروري العمل على بحث وتنفيذ اتفاقيات الزعيمين، وعدم التهديد والترهيب".
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رئيس الدوما الروسي: روسيا تمتلك أسلحة لا تمتلكها أي دولة أخرى

07:21 GMT 14.01.2022
© Photo / مجلس الدومارئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Photo / مجلس الدوما
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قال رئيس مجلس النواب (الدوما) الروسي، فياتشسلاف فولودين، اليوم الجمعة، إن روسيا تمتلك من السلاح ما لا تمتلكه أي دولة أخرى في العالم، لكنها لا تستخدم هذه الأفضلية في حوارها مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وكتب فولودين على تطبيق تلغرام: "روسيا تمتلك من الأسلحة ما لا تمتلكه دولة أخرى في العالم، لكننا لا نستخدم هذه الأفضلية في الحوار مع الناتو".
ودعا فياتشسلاف فولودين، اليوم الجمعة، أعضاء الكونغرس إلى تنفيذ ما اتفق عليه الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن بشأن الأمن العالمي.

وكتب: "أود أن أتوجه إلى أعضاء الكونغرس. لقد اتفق رئيسا بلدينا على بدء مشاورات حول الأمن العالمي. وفي هذه الصدد، من الضروري العمل على بحث وتنفيذ اتفاقيات الزعيمين، وعدم التهديد والترهيب".
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