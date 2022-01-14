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رئيس الوزراء الليبي يوجه برعاية دور العجزة والمسنين
رئيس الوزراء الليبي يوجه برعاية دور العجزة والمسنين
أصدر ديوان رئاسة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليببية، اليوم الجمعة، بيانا مصحوبا بتوصيات من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، لصيانة وتجهيز دور الرعاية في... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T18:09+0000
2022-01-14T18:09+0000
العالم العربي
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نشر موقع حكومة الوحدة الوطنية عبر موقعه على "فيسبوك" صورة عن البيان، الذي كان ممهورًا بتوقيع عادل عامر، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.وجاء في البيان: "نشير إلى زيارة السيد رئيس الوزراء صباح اليوم الجمعة الموافق 14/01/2022، لدار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين وافتتاحعا بعد صيانتها وتجهيزها.وأضاف: "عليه، فإن تعليمات السيد رئيس الوزراء تقضي بإجراء الصيانة والتجهيز اللازملجميع دور الرعاية بكافة المدن الليبية وإعطائها الأولوية ضمن خطة الوزارة للعام 2022".وأكد مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لم يعقد أي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارته إلى الأردن الشهر الماضي.وقال مسؤول بمكتب رئيس الحكومة لمراسل سبوتنيك "نكذب ما نشرته وسائل إعلام عربية حول لقاء جمع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع أي مسؤولين إسرائيليين، وهذا لم يحدث ولن يحدث في المستقبل"، مؤكداً "موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية".
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

رئيس الوزراء الليبي يوجه برعاية دور العجزة والمسنين

18:09 GMT 14.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / POOL
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أصدر ديوان رئاسة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليببية، اليوم الجمعة، بيانا مصحوبا بتوصيات من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، لصيانة وتجهيز دور الرعاية في كافة المدن الليبية.
نشر موقع حكومة الوحدة الوطنية عبر موقعه على "فيسبوك" صورة عن البيان، الذي كان ممهورًا بتوقيع عادل عامر، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
وجاء في البيان: "نشير إلى زيارة السيد رئيس الوزراء صباح اليوم الجمعة الموافق 14/01/2022، لدار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين وافتتاحعا بعد صيانتها وتجهيزها.
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وأضاف: "عليه، فإن تعليمات السيد رئيس الوزراء تقضي بإجراء الصيانة والتجهيز اللازملجميع دور الرعاية بكافة المدن الليبية وإعطائها الأولوية ضمن خطة الوزارة للعام 2022".
وأكد مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لم يعقد أي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارته إلى الأردن الشهر الماضي.
وقال مسؤول بمكتب رئيس الحكومة لمراسل سبوتنيك "نكذب ما نشرته وسائل إعلام عربية حول لقاء جمع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع أي مسؤولين إسرائيليين، وهذا لم يحدث ولن يحدث في المستقبل"، مؤكداً "موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية".
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