رئيس الوزراء الليبي يوجه برعاية دور العجزة والمسنين

نشر موقع حكومة الوحدة الوطنية عبر موقعه على "فيسبوك" صورة عن البيان، الذي كان ممهورًا بتوقيع عادل عامر، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.وجاء في البيان: "نشير إلى زيارة السيد رئيس الوزراء صباح اليوم الجمعة الموافق 14/01/2022، لدار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين وافتتاحعا بعد صيانتها وتجهيزها.وأضاف: "عليه، فإن تعليمات السيد رئيس الوزراء تقضي بإجراء الصيانة والتجهيز اللازملجميع دور الرعاية بكافة المدن الليبية وإعطائها الأولوية ضمن خطة الوزارة للعام 2022".وأكد مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لم يعقد أي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارته إلى الأردن الشهر الماضي.وقال مسؤول بمكتب رئيس الحكومة لمراسل سبوتنيك "نكذب ما نشرته وسائل إعلام عربية حول لقاء جمع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع أي مسؤولين إسرائيليين، وهذا لم يحدث ولن يحدث في المستقبل"، مؤكداً "موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية".
وأضاف: "عليه، فإن تعليمات السيد رئيس الوزراء تقضي بإجراء الصيانة والتجهيز اللازملجميع دور الرعاية بكافة المدن الليبية وإعطائها الأولوية ضمن خطة الوزارة للعام 2022".
وأكد مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لم يعقد أي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارته إلى الأردن الشهر الماضي.
وقال مسؤول بمكتب رئيس الحكومة لمراسل سبوتنيك "نكذب ما نشرته وسائل إعلام عربية حول لقاء جمع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع أي مسؤولين إسرائيليين، وهذا لم يحدث ولن يحدث في المستقبل"، مؤكداً "موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية".