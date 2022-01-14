تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بث مباشر لمباراة المغرب (0) وجزر القمر (0) في كأس أمم إفريقيا (الشوط الأول)
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/رفض-تظلم-تونس-على-نتيجة-مباراة-مالي-المثيرة-للجدل-في-كأس-الأمم-الأفريقية-1056202803.html
رفض تظلم تونس على نتيجة مباراة مالي المثيرة للجدل في كأس الأمم الأفريقية
رفض تظلم تونس على نتيجة مباراة مالي المثيرة للجدل في كأس الأمم الأفريقية
رفضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء الخميس، تظلم تونس على نتيجة المباراة التي خسرتها أمام مالي، بعدما أطلق الحكم صافرة النهاية مرتين قبل نهاية... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T15:11+0000
2022-01-14T15:11+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104222/25/1042222529_0:76:4896:2830_1920x0_80_0_0_eff1d846306f202cedb9bd54249039a2.jpg
وجاء في بيان اللجنة المنشور عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "بعد فحص احتجاج تونس وتقارير جميع المسؤولين عن المباراة، قررت اللجنة المنظمة رفض الاحتجاج الذي قدمه المنتخب التونسي، واعتماد نتيجة المباراة على أنها 1-0 لصالح مالي".كانت مالي تتفوق في لقاء الأربعاء بنتيجة هدف مقابل لا شيء، عندما أعلن الحكم الزامبي غاني سيكازوي نهاية المباراة بعد 85 دقيقة، ثم مرة أخرى عند 89 دقيقة و47 ثانية، رغم إضافة ثلاث دقائق.التونسيون، الذين كانوا يكافحون من أجل التعادل أمام مالي التي لعبت الدقائق الأخيرة ناقصة العدد بسبب طرد لاعبه البلال توريه، استشاطوا غضبا من قرار الحكم إنهاء المباراة مبكرا.عندما أُبلغت الفرق بوجوب استئناف المباراة، امتثلت مالي فقط بينما كان لاعبو تونس بالفعل في حمامات الجليد، رافضين العودة إلى أرض الملعب.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/ضربة-شمس-الكشف-عن-سبب-انتهاء-لقاء-تونس-ومالي-قبل--الوقت-الأصلي-مرتين-1055985675.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104222/25/1042222529_544:0:4896:3264_1920x0_80_0_0_8fc4954a8eacd1ddd254e32f24d38450.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

رفض تظلم تونس على نتيجة مباراة مالي المثيرة للجدل في كأس الأمم الأفريقية

15:11 GMT 14.01.2022
© REUTERS / Amr Abdallah الجماهير التونسية في المدرجات أمس
الجماهير التونسية في المدرجات أمس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Amr Abdallah
تابعنا عبر
رفضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء الخميس، تظلم تونس على نتيجة المباراة التي خسرتها أمام مالي، بعدما أطلق الحكم صافرة النهاية مرتين قبل نهاية الوقت الأصلي.
وجاء في بيان اللجنة المنشور عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "بعد فحص احتجاج تونس وتقارير جميع المسؤولين عن المباراة، قررت اللجنة المنظمة رفض الاحتجاج الذي قدمه المنتخب التونسي، واعتماد نتيجة المباراة على أنها 1-0 لصالح مالي".
كانت مالي تتفوق في لقاء الأربعاء بنتيجة هدف مقابل لا شيء، عندما أعلن الحكم الزامبي غاني سيكازوي نهاية المباراة بعد 85 دقيقة، ثم مرة أخرى عند 89 دقيقة و47 ثانية، رغم إضافة ثلاث دقائق.
منتخب تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
"ضربة شمس"... الكشف عن سبب انتهاء لقاء تونس ومالي قبل الوقت الأصلي مرتين
أمس, 10:42 GMT
التونسيون، الذين كانوا يكافحون من أجل التعادل أمام مالي التي لعبت الدقائق الأخيرة ناقصة العدد بسبب طرد لاعبه البلال توريه، استشاطوا غضبا من قرار الحكم إنهاء المباراة مبكرا.
عندما أُبلغت الفرق بوجوب استئناف المباراة، امتثلت مالي فقط بينما كان لاعبو تونس بالفعل في حمامات الجليد، رافضين العودة إلى أرض الملعب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب المغرب لكرة القدم - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة المغرب (0) وجزر القمر (0) في كأس أمم إفريقيا (الشوط الأول)15:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:06 GMTمن يوقف نزيف الدماء... الحرب في إثيوبيا توقفت على الأرض لكنها مستمرة من السماء
15:55 GMTمع صعوبة التوصل لصيغة نهائية... هل ينقذ "الاتفاق المؤقت" مسار فيينا للتفاوض النووي؟
15:46 GMTوزيرة الهجرة المصرية تكشف لـ"سبوتنيك" دور المصريين في الخارج بالعديد من الملفات المحلية
15:39 GMTإثيوبيا تطالب بالتحقيق مع رئيس منظمة الصحة العالمية لـ"دعمه الإرهاب"
15:37 GMTإيلون ماسك يعلن خوضه "العديد من التحديات" مع الحكومة الهندية بشأن مشروع منتظر
15:34 GMTبث مباشر لمباراة المغرب (0) وجزر القمر (0) في كأس أمم إفريقيا (الشوط الأول)
15:30 GMTاليونيسيف: إصابة طفل وتدمير مدرسة بهجوم صاروخي في بغداد
15:18 GMTدراسة: ارتداء الكمامة يجعلك أكثر جاذبية للجنس الآخر
15:17 GMTلبنان يقرر إلغاء رخصة الاستيراد المسبقة للمنتجات الزراعية الأردنية
15:14 GMTشركة طاقة عالمية كبرى تعتذر عن إرسالها جوارب لعملائها... صور
15:11 GMT وزير الخارجية الفنلندي: لا نعتزم الانضمام للناتو
15:11 GMTرفض تظلم تونس على نتيجة مباراة مالي المثيرة للجدل في كأس الأمم الأفريقية
14:58 GMTمكتب زيلينسكي: أوكرانيا تقترح عقد قمة افتراضية ثلاثية الأطراف مع روسيا والولايات المتحدة
14:57 GMTعلماء يابانيون يختبرون الخلايا الجذعية لعلاج إصابات العمود الفقري
14:53 GMTبوريس جونسون يعتذر لملكة بريطانيا بسبب زوجها الراحل الأمير فيليب
14:51 GMTأردوغان: نصنع سفننا الحربية محليا وصدرنا 180 منصة بحرية إلى 25 دولة
14:44 GMTوكالة: قوات الأمن تستعمل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في تونس... فيديو وصور
14:43 GMTإثيوبيا تتهم جبهة تيغراي بمنع المساعدات وتقترح إنشاء منطقة عازلة
14:34 GMTالعراق... الانتهاء من إنجاز الخندق الحدودي مع سوريا
14:25 GMTالسفير الأمريكي لدى إسرائيل: لن أزور المستوطنات أبدا