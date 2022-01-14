رفض تظلم تونس على نتيجة مباراة مالي المثيرة للجدل في كأس الأمم الأفريقية

وجاء في بيان اللجنة المنشور عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "بعد فحص احتجاج تونس وتقارير جميع المسؤولين عن المباراة، قررت اللجنة المنظمة رفض الاحتجاج الذي قدمه المنتخب التونسي، واعتماد نتيجة المباراة على أنها 1-0 لصالح مالي".كانت مالي تتفوق في لقاء الأربعاء بنتيجة هدف مقابل لا شيء، عندما أعلن الحكم الزامبي غاني سيكازوي نهاية المباراة بعد 85 دقيقة، ثم مرة أخرى عند 89 دقيقة و47 ثانية، رغم إضافة ثلاث دقائق.التونسيون، الذين كانوا يكافحون من أجل التعادل أمام مالي التي لعبت الدقائق الأخيرة ناقصة العدد بسبب طرد لاعبه البلال توريه، استشاطوا غضبا من قرار الحكم إنهاء المباراة مبكرا.عندما أُبلغت الفرق بوجوب استئناف المباراة، امتثلت مالي فقط بينما كان لاعبو تونس بالفعل في حمامات الجليد، رافضين العودة إلى أرض الملعب.
رفضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء الخميس، تظلم تونس على نتيجة المباراة التي خسرتها أمام مالي، بعدما أطلق الحكم صافرة النهاية مرتين قبل نهاية الوقت الأصلي.
وجاء في بيان اللجنة المنشور عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "بعد فحص احتجاج تونس وتقارير جميع المسؤولين عن المباراة، قررت اللجنة المنظمة رفض الاحتجاج الذي قدمه المنتخب التونسي، واعتماد نتيجة المباراة على أنها 1-0 لصالح مالي".
كانت مالي تتفوق في لقاء الأربعاء بنتيجة هدف مقابل لا شيء، عندما أعلن الحكم الزامبي غاني سيكازوي نهاية المباراة بعد 85 دقيقة، ثم مرة أخرى عند 89 دقيقة و47 ثانية، رغم إضافة ثلاث دقائق.