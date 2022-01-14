روسيا تضع وحدات جيشها في شرقها بحالة استعداد

وقالت في بيان لها في يوم 14 يناير/كانون الثاني، إن قوات المنطقة العسكرية الشرقية وضعت في حالة استعداد دون سابق إنذار للتأكد من مدى جاهزيتها القتالية في إطار التحضير لتنفيذ التدريب الاستراتيجي "فوستوك (الشرق) 2022".ويتم نقل بعض الوحدات إلى أماكن بعيدة للتثبت من قدرتها على القتال بعد إعادة انتشارها في أنحاء البلاد.وقد صرح رئيس أركان الجيش الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف، في ديسمبر/كانون الأول 2021، بأن القوات المسلحة الروسية ستنفذ التدريب الاستراتيجي "فوستوك 2022" في سبتمبر/أيلول المقبل.جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية أعلنت في 14 يناير رصد انطلاق قذيفة صاروخية مجهولة من كوريا الشمالية نحو اليابان.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية وضع وحدات الجيش المرابطة في شرق روسيا في حالة استعداد دون سابق إنذار.
وقالت في بيان لها في يوم 14 يناير/كانون الثاني، إن قوات المنطقة العسكرية الشرقية وضعت في حالة استعداد دون سابق إنذار للتأكد من مدى جاهزيتها القتالية في إطار التحضير لتنفيذ التدريب الاستراتيجي "فوستوك (الشرق) 2022".
ويتم نقل بعض الوحدات إلى أماكن بعيدة للتثبت من قدرتها على القتال بعد إعادة انتشارها في أنحاء البلاد.
وقد صرح رئيس أركان الجيش الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف، في ديسمبر/كانون الأول 2021، بأن القوات المسلحة الروسية ستنفذ التدريب الاستراتيجي "فوستوك 2022" في سبتمبر/أيلول المقبل.
جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية أعلنت في 14 يناير رصد انطلاق قذيفة صاروخية مجهولة من كوريا الشمالية نحو اليابان.