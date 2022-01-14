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روسيا تضع وحدات جيشها في شرقها بحالة استعداد
روسيا تضع وحدات جيشها في شرقها بحالة استعداد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية وضع وحدات الجيش المرابطة في شرق روسيا في حالة استعداد دون سابق إنذار. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T11:39+0000
2022-01-14T11:39+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت في بيان لها في يوم 14 يناير/كانون الثاني، إن قوات المنطقة العسكرية الشرقية وضعت في حالة استعداد دون سابق إنذار للتأكد من مدى جاهزيتها القتالية في إطار التحضير لتنفيذ التدريب الاستراتيجي "فوستوك (الشرق) 2022".ويتم نقل بعض الوحدات إلى أماكن بعيدة للتثبت من قدرتها على القتال بعد إعادة انتشارها في أنحاء البلاد.وقد صرح رئيس أركان الجيش الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف، في ديسمبر/كانون الأول 2021، بأن القوات المسلحة الروسية ستنفذ التدريب الاستراتيجي "فوستوك 2022" في سبتمبر/أيلول المقبل.جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية أعلنت في 14 يناير رصد انطلاق قذيفة صاروخية مجهولة من كوريا الشمالية نحو اليابان.
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روسيا, رصد عسكري

روسيا تضع وحدات جيشها في شرقها بحالة استعداد

11:39 GMT 14.01.2022
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مدفع بيون النووي الذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Sputnik . Russian Ministry of Defence
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية وضع وحدات الجيش المرابطة في شرق روسيا في حالة استعداد دون سابق إنذار.
وقالت في بيان لها في يوم 14 يناير/كانون الثاني، إن قوات المنطقة العسكرية الشرقية وضعت في حالة استعداد دون سابق إنذار للتأكد من مدى جاهزيتها القتالية في إطار التحضير لتنفيذ التدريب الاستراتيجي "فوستوك (الشرق) 2022".
ويتم نقل بعض الوحدات إلى أماكن بعيدة للتثبت من قدرتها على القتال بعد إعادة انتشارها في أنحاء البلاد.
وقد صرح رئيس أركان الجيش الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف، في ديسمبر/كانون الأول 2021، بأن القوات المسلحة الروسية ستنفذ التدريب الاستراتيجي "فوستوك 2022" في سبتمبر/أيلول المقبل.
جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية أعلنت في 14 يناير رصد انطلاق قذيفة صاروخية مجهولة من كوريا الشمالية نحو اليابان.
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