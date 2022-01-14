https://arabic.sputniknews.com/20220114/سلامة-البنك-يسعى-لخفض-تقلبات-معدل-سعر-الصرف-وتعزيز-الليرة-اللبنانية-1056207255.html

سلامة: البنك يسعى لخفض تقلبات معدل سعر الصرف وتعزيز الليرة اللبنانية

سلامة: البنك يسعى لخفض تقلبات معدل سعر الصرف وتعزيز الليرة اللبنانية

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الجمعة،‭‬‬ أن بلاده تسعى ‬ لتعزيز الليرة اللبنانية مقابل الدولار بعد أن انخفضت إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع. 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T16:40+0000

2022-01-14T16:40+0000

2022-01-14T16:40+0000

العالم العربي

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وقال سلامة في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن المصرف أصدر تعميما رقم 161 يسمح للبنوك بشراء الدولار الأمريكي الورقي من دون سقف محدد على منصة صيرفة.هذا وسجلت الليرة اللبنانية، في الأيام الأحيرة، تدهورا تاريخيا جديدا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 33000 ليرة لبنانية، وهو رقم لم يشهده لبنان منذ تأسيسه، هذا التدهور انعكس ارتفاعا كبيرا على مختلف السلع الأساسية في حياة المواطن اللبناني، من الوقود إلى ربطة الخبز والسلع الغذائية.وأصدرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني، جدولا جديدا لأسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعا كبيرا، بلغ 23 ألفا و400 ليرة و24 ألفا و200 ليرة للبنزين، و33 ألفا ليرة لبنانية للمازوت، بالإضافة إلى 26 ألفا و200 ليرة لقارورة الغاز.ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع سعر النفط عالميا وتدهور الليرة محليا بالإضافة إلى رفع مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمن منه لاستيراد 85% من البنزين من 23500 إلى 24600 ليرة، أما مبلغ الـ15% فهو يدفع من المستوردين بالدولار بحسب سعر صرف السوق الموازية.هذا وقام محتجون بإضرام النار في أحد المكاتب التابعة لمصرف لبنان​ في ​الحمرا، بعد أن تجمعوا أمامه.

https://arabic.sputniknews.com/20220111/تدهور-في-الليرة-اللبنانية-ينعكس-ارتفاعا-في-سعر-المحروقات-وشحا-في-الطحين-1055211727.html

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العالم العربي