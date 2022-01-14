تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220114/سويسرا-وفاة-192-شخصا-بعد-تلقيهم-لقاحات-كورونا-1056212269.html
سويسرا: وفاة 192 شخصا بعد تلقيهم لقاحات كورونا
سويسرا: وفاة 192 شخصا بعد تلقيهم لقاحات كورونا
أعلنت الوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية "سويسميدك"، اليوم الجمعة، أن أكثر من 4200 شخص تعرضوا العام الماضي لردود فعل سلبية خطيرة بعد التطعيم ضد فيروس كورونا،... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T19:39+0000
2022-01-14T19:39+0000
2022-01-14T19:40+0000
العالم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049982587_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f5a678111b407207eb5e81d06fd843e2.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت المنظمة إنها "حتى 12 كانون الثاني/ يناير 2022، قيمت 11467 تقريرا عن التفاعلات الدوائية الضارة المشتبه بها على لقاحات كوفيد التي حدثت مع ارتباط زمني بالتطعيمات".وأضافت "سويسميدك" في إفادتها، أنه في 192 حالة خطيرة من هذه الحالات الخاضعة للمراجعة، مات الأشخاص المعنيون على فترات متفاوتة بعد تلقيهم اللقاح. وأوضحت الوكالة إن متوسط عمر المتوفين كان 79.6 سنة، مضيفة أنه "على الرغم من الارتباط الزمني، لا يوجد دليل ملموس يشير إلى أن التطعيم كان سبب الوفاة".وفقا لبيانات المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة، تلقى 69% من سكان سويسرا جرعة واحدة من اللقاح، و 67% تلقوا تطعيما كاملا، و33% تلقوا جرعة معززة.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/بيل-غيتس-يتوقع-أن-يصبح-كوفيد-أشبه-بالإنفلونزا-الموسمية-عند-هذه-المرحلة-1056093232.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049982587_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4e6127067c8196b0a2b692426c17e167.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فيروس كورونا
سويسرا: وفاة 192 شخصا بعد تلقيهم لقاحات كورونا 19:39 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 19:40 GMT 14.01.2022)
أعلنت الوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية "سويسميدك"، اليوم الجمعة، أن أكثر من 4200 شخص تعرضوا العام الماضي لردود فعل سلبية خطيرة بعد التطعيم ضد فيروس كورونا، وتوفي 192 شخصا منهم.
موسكو -
سبوتنيك
. وقالت المنظمة إنها "حتى 12 كانون الثاني/ يناير 2022، قيمت 11467 تقريرا عن التفاعلات الدوائية الضارة المشتبه بها على لقاحات كوفيد التي حدثت مع ارتباط زمني بالتطعيمات".
وأضافت "سويسميدك" في إفادتها، أنه في 192 حالة خطيرة من هذه الحالات الخاضعة للمراجعة، مات الأشخاص المعنيون على فترات متفاوتة بعد تلقيهم
اللقاح
.
وأوضحت الوكالة إن متوسط عمر المتوفين كان 79.6 سنة، مضيفة أنه "على الرغم من الارتباط الزمني، لا يوجد دليل ملموس يشير إلى أن التطعيم كان سبب الوفاة".
وفقا لبيانات المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة، تلقى 69% من سكان سويسرا جرعة واحدة من اللقاح، و 67% تلقوا تطعيما كاملا، و33% تلقوا جرعة معززة.