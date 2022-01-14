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سويسرا: وفاة 192 شخصا بعد تلقيهم لقاحات كورونا
سويسرا: وفاة 192 شخصا بعد تلقيهم لقاحات كورونا
أعلنت الوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية "سويسميدك"، اليوم الجمعة، أن أكثر من 4200 شخص تعرضوا العام الماضي لردود فعل سلبية خطيرة بعد التطعيم ضد فيروس كورونا،... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T19:39+0000
2022-01-14T19:40+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المنظمة إنها "حتى 12 كانون الثاني/ يناير 2022، قيمت 11467 تقريرا عن التفاعلات الدوائية الضارة المشتبه بها على لقاحات كوفيد التي حدثت مع ارتباط زمني بالتطعيمات".وأضافت "سويسميدك" في إفادتها، أنه في 192 حالة خطيرة من هذه الحالات الخاضعة للمراجعة، مات الأشخاص المعنيون على فترات متفاوتة بعد تلقيهم اللقاح. وأوضحت الوكالة إن متوسط عمر المتوفين كان 79.6 سنة، مضيفة أنه "على الرغم من الارتباط الزمني، لا يوجد دليل ملموس يشير إلى أن التطعيم كان سبب الوفاة".وفقا لبيانات المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة، تلقى 69% من سكان سويسرا جرعة واحدة من اللقاح، و 67% تلقوا تطعيما كاملا، و33% تلقوا جرعة معززة.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/بيل-غيتس-يتوقع-أن-يصبح-كوفيد-أشبه-بالإنفلونزا-الموسمية-عند-هذه-المرحلة-1056093232.html
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العالم, فيروس كورونا

سويسرا: وفاة 192 شخصا بعد تلقيهم لقاحات كورونا

19:39 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 19:40 GMT 14.01.2022)
© Sputnik . Павел Лисицын / الذهاب إلى بنك الصورحملة تطعيم طلاب جامعة أورال الحكومية بـ لقاح "سبوتنيك لايت"، ضد "كوفيد-19"، يكاتيرينبورغ، روسيا 30 أغسطس 2021
حملة تطعيم طلاب جامعة أورال الحكومية بـ لقاح سبوتنيك لايت، ضد كوفيد-19، يكاتيرينبورغ، روسيا 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
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أعلنت الوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية "سويسميدك"، اليوم الجمعة، أن أكثر من 4200 شخص تعرضوا العام الماضي لردود فعل سلبية خطيرة بعد التطعيم ضد فيروس كورونا، وتوفي 192 شخصا منهم.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المنظمة إنها "حتى 12 كانون الثاني/ يناير 2022، قيمت 11467 تقريرا عن التفاعلات الدوائية الضارة المشتبه بها على لقاحات كوفيد التي حدثت مع ارتباط زمني بالتطعيمات".
وأضافت "سويسميدك" في إفادتها، أنه في 192 حالة خطيرة من هذه الحالات الخاضعة للمراجعة، مات الأشخاص المعنيون على فترات متفاوتة بعد تلقيهم اللقاح.
الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، بيل غيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
بيل غيتس يتوقع أن يصبح "كوفيد" أشبه بالإنفلونزا الموسمية عند هذه المرحلة
أمس, 21:01 GMT
وأوضحت الوكالة إن متوسط عمر المتوفين كان 79.6 سنة، مضيفة أنه "على الرغم من الارتباط الزمني، لا يوجد دليل ملموس يشير إلى أن التطعيم كان سبب الوفاة".
وفقا لبيانات المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة، تلقى 69% من سكان سويسرا جرعة واحدة من اللقاح، و 67% تلقوا تطعيما كاملا، و33% تلقوا جرعة معززة.
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