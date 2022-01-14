https://arabic.sputniknews.com/20220114/سويسرا-وفاة-192-شخصا-بعد-تلقيهم-لقاحات-كورونا-1056212269.html

سويسرا: وفاة 192 شخصا بعد تلقيهم لقاحات كورونا

سويسرا: وفاة 192 شخصا بعد تلقيهم لقاحات كورونا

أعلنت الوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية "سويسميدك"، اليوم الجمعة، أن أكثر من 4200 شخص تعرضوا العام الماضي لردود فعل سلبية خطيرة بعد التطعيم ضد فيروس كورونا،... 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T19:39+0000

2022-01-14T19:39+0000

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العالم

فيروس كورونا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت المنظمة إنها "حتى 12 كانون الثاني/ يناير 2022، قيمت 11467 تقريرا عن التفاعلات الدوائية الضارة المشتبه بها على لقاحات كوفيد التي حدثت مع ارتباط زمني بالتطعيمات".وأضافت "سويسميدك" في إفادتها، أنه في 192 حالة خطيرة من هذه الحالات الخاضعة للمراجعة، مات الأشخاص المعنيون على فترات متفاوتة بعد تلقيهم اللقاح. وأوضحت الوكالة إن متوسط عمر المتوفين كان 79.6 سنة، مضيفة أنه "على الرغم من الارتباط الزمني، لا يوجد دليل ملموس يشير إلى أن التطعيم كان سبب الوفاة".وفقا لبيانات المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة، تلقى 69% من سكان سويسرا جرعة واحدة من اللقاح، و 67% تلقوا تطعيما كاملا، و33% تلقوا جرعة معززة.

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العالم, فيروس كورونا