https://arabic.sputniknews.com/20220114/شركة-طاقة-عالمية-كبرى-تعتذر-عن-إرسالها-جوارب-لعملائها-صور-1056202964.html

شركة طاقة عالمية كبرى تعتذر عن إرسالها جوارب لعملائها... صور

شركة طاقة عالمية كبرى تعتذر عن إرسالها جوارب لعملائها... صور

أعربت شركة الطاقة "إي أون" عن أسفها لإرسالها جوارب لعملائها داخل بريطانيا، في محاولة لتشجيعهم ‏على إيقاف التدفئة.‏ 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T15:14+0000

2022-01-14T15:14+0000

2022-01-14T15:14+0000

مجتمع

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وتم إرسال الجوارب بواسطة "إي أون نكست"، وهي التابعة لعملاق الطاقة، الذي يبيع ويعزز الكهرباء المتجددة.واستلم عملاء الشركة الجوارب مصحوبة برسالة تشجعهم على ترك "آثار أقدام أخف" من خلال خفض التدفئة وخفض انبعاثات الكربون.لكن كان رد فعل بعض العملاء من الهدية المرسلة إليهم هو مشاعر ممزوجة بين الغضب والحيرة، خاصة عندما تم إرسال الجوارب إلى الأشخاص المسنين.وكتبت شركة "إي أون" لعملائها عبر حسابها على موقع "تويتر": "إذا تلقيتم مؤخرا زوجا من الجوارب منا، نود أن نقول إننا آسفون للغاية لما تسببناه من مشاعر غاضبة للناس".وتابعت: "في ضوء خطورة التحديات الحالية التي يواجهها كثير من الناس، كان يجب إيقاف هذا البريد ونحن آسفون".وفي بيان لاحق، قال متحدث باسم شركة "إي اون"، إن "هذا النشاط لم يكن يهدف بأي حال من الأحوال إلى الانتقاص من خطورة أزمة الطاقة الحالية، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.يشار إلى أن "أي أون" هي ثاني مورد رئيسي يعترف بقيامه زلة تسويقية، بعد أن نصحت شركة "أوفو" عملاءها باحتضان الحيوانات الأليفة في سبيل توفير الطاقة.وتعد شركة "إي أون" هي ثاني أكبر مورد للطاقة في المملكة المتحدة بعد شركة "بريتيش غاز".ومن المتوقع أن ترتفع فواتير الطاقة داخل بريطانيا خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل.

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