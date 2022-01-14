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طريقة سهلة للنوم بسرعة
طريقة سهلة للنوم بسرعة
تؤثر النظم البيولوجية اليومية الفردية على التقلبات في درجة حرارة الجسم أثناء النهار والليل. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T12:26+0000
2022-01-14T12:26+0000
مجتمع
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هل يمكن أن تكون التقلبات الطفيفة في درجة الحرارة قبل الذهاب إلى الفراش تجعلك تجد صعوبة في النوم؟وفقًا لمؤسسة النوم، عادة ما يسبق النوم انخفاض طفيف في درجة الحرارة. وهناك خدعة واحدة بسيطة تساعد حقًا في تهيئة الظروف المثالية لقيلولة سعيدة، حسب صحيفة "إكسبرس".هناك أدلة على أنه من خلال ارتداء الجوارب، يمكن للشخص أن يخفض درجة حرارة جسمه قليلاً، مما يساعده على النوم بشكل أسرع. بالإضافة إلى ذلك، يكون لدى النساء "معدل استقلاب أبطأ أثناء الراحة"، مما يؤثر على حساسيتهن للظروف الباردة أثناء النوم.كيف تساعدك الجوارب على النوم؟عندما ترتدي الجوارب، فإنها تسهم في توسع الأوعية البعيدة، أي تدفق المزيد من الدم إلى القدمين. مع اندفاع الدم إلى القدمين، تبدأ درجة حرارة الجسم في الانخفاض. في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للطب، حلل العلماء تأثير ارتداء الجوارب في السرير على نوعية النوم.دعا فريق من العلماء من جامعة سيئول الوطنية ستة رجال لدراسة أنماط نومهم. شارك كل من المشاركين في تجربتين: الأولى ارتدوا الجوارب قبل الذهاب إلى الفراش، وفي الثانية لم يرتدوا الجوارب.باستخدام جهاز علمي، سجل العلماء جودة نوم المشاركين، بناءً على المؤشرات التالية:⦁ وقت النوم.⦁ إجمالي وقت النوم⦁ كفاءة النوم⦁ عدد مرات الاستيقاظ⦁ الاستيقاظ بعد النوم⦁ متوسط ​​مدة فترة الاستيقاظ⦁ مؤشر الحركةتم تسجيل كل هذه القراءات لمدة سبع ساعات بينما كان المشاركون نائمين في غرفة تم فيها الحفاظ على درجة حرارة الهواء عند 23 درجة. سجل العلماء أيضًا معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم للمشاركين، ثم طُلب منهم الإبلاغ عن مدى جودة نومهم.وخلص الباحثون إلى أن ارتداء الجوارب قبل النوم "سيكون له تأثير إيجابي على نوعية النوم"."نتائج هذه الدراسة تثبت أنه يمكن تحسين نوعية النوم من خلال التأثير على درجة حرارة الساق طوال مدة النوم".تحذر مؤسسة النوم من أن كبار السن قد لا يواجهون التحسن نفسه في النوم إذا ارتدوا الجوارب. وأشار الخبراء إلى أن "العمر قد يلعب دورًا مهمًا في التأثير على النوم من تأثير الاحترار على الساقين".ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية أو تورم في الساق بعدم ارتداء الجوارب في الليل. أيضًا، إذا كنت تريد النوم بشكل أسرع، فلا يجب عليك ارتداء الجوارب الضاغطة.
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مجتمع

طريقة سهلة للنوم بسرعة

12:26 GMT 14.01.2022
© Fotolia / 2mmediaالنوم
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Fotolia / 2mmedia
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تؤثر النظم البيولوجية اليومية الفردية على التقلبات في درجة حرارة الجسم أثناء النهار والليل.
هل يمكن أن تكون التقلبات الطفيفة في درجة الحرارة قبل الذهاب إلى الفراش تجعلك تجد صعوبة في النوم؟
وفقًا لمؤسسة النوم، عادة ما يسبق النوم انخفاض طفيف في درجة الحرارة. وهناك خدعة واحدة بسيطة تساعد حقًا في تهيئة الظروف المثالية لقيلولة سعيدة، حسب صحيفة "إكسبرس".
هناك أدلة على أنه من خلال ارتداء الجوارب، يمكن للشخص أن يخفض درجة حرارة جسمه قليلاً، مما يساعده على النوم بشكل أسرع. بالإضافة إلى ذلك، يكون لدى النساء "معدل استقلاب أبطأ أثناء الراحة"، مما يؤثر على حساسيتهن للظروف الباردة أثناء النوم.

كيف تساعدك الجوارب على النوم؟

عندما ترتدي الجوارب، فإنها تسهم في توسع الأوعية البعيدة، أي تدفق المزيد من الدم إلى القدمين. مع اندفاع الدم إلى القدمين، تبدأ درجة حرارة الجسم في الانخفاض. في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للطب، حلل العلماء تأثير ارتداء الجوارب في السرير على نوعية النوم.
دعا فريق من العلماء من جامعة سيئول الوطنية ستة رجال لدراسة أنماط نومهم. شارك كل من المشاركين في تجربتين: الأولى ارتدوا الجوارب قبل الذهاب إلى الفراش، وفي الثانية لم يرتدوا الجوارب.
باستخدام جهاز علمي، سجل العلماء جودة نوم المشاركين، بناءً على المؤشرات التالية:
⦁ وقت النوم.
⦁ إجمالي وقت النوم
⦁ كفاءة النوم
⦁ عدد مرات الاستيقاظ
⦁ الاستيقاظ بعد النوم
⦁ متوسط ​​مدة فترة الاستيقاظ
⦁ مؤشر الحركة
تم تسجيل كل هذه القراءات لمدة سبع ساعات بينما كان المشاركون نائمين في غرفة تم فيها الحفاظ على درجة حرارة الهواء عند 23 درجة. سجل العلماء أيضًا معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم للمشاركين، ثم طُلب منهم الإبلاغ عن مدى جودة نومهم.

ووجدوا أنه عندما ارتدى المشاركون جواربهم قبل الذهاب إلى الفراش، فإنهم ينامون أسرع بـ 7.5 دقيقة مما كانوا عليه عندما لم يرتدوا جواربهم. علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين ارتدوا الجوارب حصلوا في المتوسط ​​على 32 دقيقة من إجمالي وقت النوم. كان احتمال استيقاظ المشاركين الذين ارتدوا الجوارب، في منتصف الليل أقل بنسبة 7.5 مرة. بالإضافة إلى ذلك، كانت كفاءة نومهم "أعلى بنسبة 7.6%".

وخلص الباحثون إلى أن ارتداء الجوارب قبل النوم "سيكون له تأثير إيجابي على نوعية النوم".
"نتائج هذه الدراسة تثبت أنه يمكن تحسين نوعية النوم من خلال التأثير على درجة حرارة الساق طوال مدة النوم".
تحذر مؤسسة النوم من أن كبار السن قد لا يواجهون التحسن نفسه في النوم إذا ارتدوا الجوارب. وأشار الخبراء إلى أن "العمر قد يلعب دورًا مهمًا في التأثير على النوم من تأثير الاحترار على الساقين".
ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية أو تورم في الساق بعدم ارتداء الجوارب في الليل. أيضًا، إذا كنت تريد النوم بشكل أسرع، فلا يجب عليك ارتداء الجوارب الضاغطة.
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