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ظاهرة نادرة تزين سماء المسجد النبوي في السعودية... صور
ظاهرة نادرة تزين سماء المسجد النبوي في السعودية... صور
زينت ظاهرة نادرة سماء المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T16:26+0000
2022-01-14T16:26+0000
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وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن ما ظهر في سماء المسجد النبوي هو إحدى أغرب أنواع السحب وتعرف باسم الماماتوس.وونقلت الصحيفة عن أطلس السحب الدولي التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قوله بأن هناك ما يزيد على 100 نوع من السحب، من أغربها سحب "الماماتوس".وتتميز سحب "الماماتوس" بشكلها الغريب الذي يشبه الكتل الدائرية، أو سلسلة الجيوب أو الأكياس المنتفخة المتدلية من قاعدة السحابة.يشار إلى أنه في بعض الأحيان تظهر سحب "الماماتوس" على هيئة أنابيب طولية أو أنصاف كور متجاورة، وقد تكون على هيئة تموجات الشعر، ويمكن أن تتشكل بصورتين في وقت واحد.ويذكر أن سحب "الماماتوس" عادة لاتسبب أي أضرار، ولا تدل على وقوع أعاصير، وتتحلل بعد بضع ساعات أو أيام، وتنشأ في الأساس بسبب التغير التدريجي في درجات الحرارة في وقت قصير جدا.وتتشكل سحب "الماماتوس" بعد مرور الجزء الأصعب من العاصفة الرعدية، وقد تظهر مع الأمطار الغزيرة أو الرياح الشديدة، ويمكن أن يصبح لونها أزرق رمادي، أو رمادي وردي، أو ذهبي أو أحمر.
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العالم العربي

ظاهرة نادرة تزين سماء المسجد النبوي في السعودية... صور

16:26 GMT 14.01.2022
© AP Photo / Hadi Mizbanالمسجد النبوي في المدينة، السعودية 5 يوليو/ تموز 2013
المسجد النبوي في المدينة، السعودية 5 يوليو/ تموز 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
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زينت ظاهرة نادرة سماء المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية.
وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن ما ظهر في سماء المسجد النبوي هو إحدى أغرب أنواع السحب وتعرف باسم الماماتوس.
وونقلت الصحيفة عن أطلس السحب الدولي التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قوله بأن هناك ما يزيد على 100 نوع من السحب، من أغربها سحب "الماماتوس".
وتتميز سحب "الماماتوس" بشكلها الغريب الذي يشبه الكتل الدائرية، أو سلسلة الجيوب أو الأكياس المنتفخة المتدلية من قاعدة السحابة.
يشار إلى أنه في بعض الأحيان تظهر سحب "الماماتوس" على هيئة أنابيب طولية أو أنصاف كور متجاورة، وقد تكون على هيئة تموجات الشعر، ويمكن أن تتشكل بصورتين في وقت واحد.
ويذكر أن سحب "الماماتوس" عادة لاتسبب أي أضرار، ولا تدل على وقوع أعاصير، وتتحلل بعد بضع ساعات أو أيام، وتنشأ في الأساس بسبب التغير التدريجي في درجات الحرارة في وقت قصير جدا.
وتتشكل سحب "الماماتوس" بعد مرور الجزء الأصعب من العاصفة الرعدية، وقد تظهر مع الأمطار الغزيرة أو الرياح الشديدة، ويمكن أن يصبح لونها أزرق رمادي، أو رمادي وردي، أو ذهبي أو أحمر.
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