عبد اللهيان: القضايا الاستراتيجية على جدول أعمال إيران والصين

وذكرت وكالة إرنا، ظهر اليوم الجمعة، أن عبد اللهيان الذي يزور الصين حاليا، قد أكد توسع العلاقات الإيرانية الصينية في الأشهر الأخيرة، وبأنه في الأشهر الأربعة الماضية، كان هناك أكثر من سبعة اتصالات واجتماعات بينه وبين نظيره وزير الخارجية الصيني.وذكر عبد اللهيان أن هناك اتصالات سلسة للغاية بين الرئيسين، الإيراني والصيني، للدلالة على مدى أهمية العلاقات بين البلدين ونموها وتطورها، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية الجديدة شهدت حالة من تسريع وتيرة العلاقات الثنائية بشكل أكبر.ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن بلاده تتمتع بالتنسيق الجيد والتنوع في مختلف القضايا على مستوى العلاقات مع الصين، وأحرزا تقدما كبيرا في جميع المجالات لصالح الطرفين.ويعزا الهدف من زيارة عبد اللهيان للصين إلى مناقشة العلاقات السياسية الثنائية مع المسؤولين الصينيين، إضافة إلى تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الجانبين بشأن التعاون الاقتصادي.ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني نظيره الصيني، في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة، بهدف مناقشة مختلف القضايا الثنائية والدولية، بما في ذلك آخر التطورات الطارئة على وثيقة التعاون الشامل بين البلدين على مدى 25 عاما.
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن القضايا الاستراتيجية مدرجة على جدول أعمال بلاده والصين، وقد خلقت هذه القضايا أدبيات جديدة في المراسلات بين رئيسي البلدين.
وذكرت وكالة إرنا، ظهر اليوم الجمعة، أن عبد اللهيان الذي يزور الصين حاليا، قد أكد توسع العلاقات الإيرانية الصينية في الأشهر الأخيرة، وبأنه في الأشهر الأربعة الماضية، كان هناك أكثر من سبعة اتصالات واجتماعات بينه وبين نظيره وزير الخارجية الصيني.
وذكر عبد اللهيان أن هناك اتصالات سلسة للغاية بين الرئيسين، الإيراني والصيني، للدلالة على مدى أهمية العلاقات بين البلدين ونموها وتطورها، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية الجديدة شهدت حالة من تسريع وتيرة العلاقات الثنائية بشكل أكبر.