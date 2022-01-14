https://arabic.sputniknews.com/20220114/عمدة-موسكو-يحذر-من-وصول-إصابات-كورونا-إلى-رقم-مخيف-في-العاصمة-1056196946.html

عمدة موسكو يحذر من وصول إصابات كورونا إلى رقم مخيف في العاصمة

عمدة موسكو يحذر من وصول إصابات كورونا إلى رقم مخيف في العاصمة

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بــ"كوفيد-19" اليومية في العاصمة، قد يصل إلى 7 آلاف حالة يوم السبت المقبل. 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T14:14+0000

2022-01-14T14:14+0000

2022-01-14T14:14+0000

روسيا

أوميكرون

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وقال سوبيانين، خلال زيارته لمركز طبي تابع لمديرية الصحة في موسكو: "اليوم، وبحسب بيانات المختبرات، نرى أن متغير أوميكرون، للأسف، يبدأ بالهيمنة على مرضى فيروس كورونا، وهذه إشارة خطيرة لأننا سنشهد نموًا ملموساً للإصابات، غداً سنرى البيانات الرسمية، سيكون عدد الإصابات الجديدة نحو 6-7 آلاف".وأشار العمدة إلى أن "الأسبوع القادم، على الأرجح، سيشهد نمواً بعدد الإصابات المسجلة".وأضاف سوبيانين: "مما يدعو للسرور أن عدد الحالات الخطيرة والإسعافات لا يزداد".هذا وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قد صرح، في وقت سابق، بأن هناك زيادة في انتشار فيروس كورونا في البلاد بسبب انتشار سلالة "أوميكرون"، مؤكداً الحاجة إلى الاستعداد لأي تطور للأوضاع.وتوقع المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، يوم الأربعاء الماضي، أن تكون معدلات الإصابة بسلالة "أوميكرون"، المتحورة من فيروس كورونا، عالية جداً في روسيا، داعياً الجميع إلى تلقي اللقاح المضاد للعدوى.وقال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، في وقت سابق، إن "شركات الأدوية الكبرى تضغط لفرض عقوبات على صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي لعرقلة الترويج للقاح سبوتنيك في العالم".وأضاف دميترييف خلال جلسة لمنتدى "غيدار": "إننا نرى بالتأكيد أن شركات الأدوية الكبرى تضغط دون كلل، لفرض عقوبات على صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي من أجل منع لقاح "سبوتنيك" مرة أخرى من إنقاذ الأرواح".

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روسيا, أوميكرون