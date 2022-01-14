https://arabic.sputniknews.com/20220114/في-خطوة-تضعف-فرنسا-السويد-تقرر-سحب-جنودها-من-بعثة-القوات-الخاصة-الأوروبية-في-مالي-1056181014.html

في خطوة تضعف فرنسا... السويد تقرر سحب جنودها من بعثة القوات الخاصة الأوروبية في مالي

في خطوة تضعف فرنسا... السويد تقرر سحب جنودها من بعثة القوات الخاصة الأوروبية في مالي

أعلنت الخارجية السويدية أن ستوكهولم قررت سحب قواتها العاملة ضمن بعثة القوات الخاصة الأوروبية في مالي هذا العام. 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T13:55+0000

2022-01-14T13:55+0000

2022-01-14T13:55+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1049813655_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_634d637a2020cf2ac985908cfeff6a68.jpg

وقالت وزيرة الخارجية آن ليند، للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غربي فرنسا، إن بلادها قررت سحب قواتها هذا العام من بعثة القوات الخاصة الأوروبية التي تقودها فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي.وأضافت "السويد ستعيد النظر في مشاركتها في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة بعد وصول متعاقدين عسكريين روس إلى مالي"، مؤكدة "قررنا بالفعل أن ننسحب هذا العام من قوة تاكوبا"، مشيرة إلى القوة الأوروبية الخاصة التي تقودها فرنسا.وأشارت المسؤولة السويدية إلى أن "وصول مجموعة فاغنر ومساعي المجلس العسكري الحاكم في مالي للبقاء في السلطة غير مقبول"، مضيفة: "بالقطع سيكون لهذا تبعاته".هذا ووافق البرلمان السويدي في وفت سابق، على نشر ما يصل إلى 150 جنديا في مهمة "تاكوبا" في عام 2020، وللسويد نحو 250 عسكريا في "مينسوما".ويوم الأحد الماضي، قال تجمع يضم 15 دولة في غرب أفريقيا إن أعضاءه أغلقوا حدودهم مع مالي وقطعوا العلاقات الدبلوماسية، وفرضوا عقوبات اقتصادية عليها، ردا على تأخر المجلس العسكري في إجراء انتخابات بعد الانقلاب الذي وقع في البلاد عام 2020.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم