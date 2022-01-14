https://arabic.sputniknews.com/20220114/كازاخستان-اعتقال-أكثر-من-2000-شخص-في-ألما-آتا-شاركوا-في-أعمال-شغب-خلال-24-ساعة-1056096597.html

كازاخستان... اعتقال أكثر من 2000 شخص في ألما آتا شاركوا في أعمال شغب خلال 24 ساعة

كازاخستان... اعتقال أكثر من 2000 شخص في ألما آتا شاركوا في أعمال شغب خلال 24 ساعة

اعتقلت الشرطة في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، أكثر من 2000 شخص في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، خلال الـ24 ساعة الماضية شاركوا في أعمال شغب. 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T04:02+0000

2022-01-14T04:02+0000

2022-01-14T04:02+0000

أحداث كازاخستان

كازاخستان

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موسكو - سبوتنيك. وقالت السلطات الكازاخستانية في بيان، اليوم الجمعة: "تم اعتقال 2159 مشاركا في أعمال غير قانونية ونهب وجرائم أخرى. وفي المجموع، وضبط 67 قطعة سلاح ناري و3112 قطعة ذخيرة".وشهدت كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز المسال إلى ضعفين.وانتشرت المظاهرات في مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات مسلحة دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف، بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.وفي ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن الوطني وفرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال مهمة حفظ سلام إلى كازاخستان للمساعدة في بسط الأمن فيها.وفي 7 يناير قال توكايف إنه تمت استعادة النظام الدستوري بشكل أساسي في جميع مناطق البلاد، والسلطات المحلية تسيطر على الوضع، مشيرا إلى أن كازاخستان تعرضت لعدوان نفذه "إرهابيون تم تدريبهم في الخارج".

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