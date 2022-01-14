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Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - سبوتنيك عربي, 1920
أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/كازاخستان-اعتقال-أكثر-من-2000-شخص-في-ألما-آتا-شاركوا-في-أعمال-شغب-خلال-24-ساعة-1056096597.html
كازاخستان... اعتقال أكثر من 2000 شخص في ألما آتا شاركوا في أعمال شغب خلال 24 ساعة
كازاخستان... اعتقال أكثر من 2000 شخص في ألما آتا شاركوا في أعمال شغب خلال 24 ساعة
اعتقلت الشرطة في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، أكثر من 2000 شخص في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، خلال الـ24 ساعة الماضية شاركوا في أعمال شغب. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T04:02+0000
2022-01-14T04:02+0000
أحداث كازاخستان
كازاخستان
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السلطات الكازاخستانية في بيان، اليوم الجمعة: "تم اعتقال 2159 مشاركا في أعمال غير قانونية ونهب وجرائم أخرى. وفي المجموع، وضبط 67 قطعة سلاح ناري و3112 قطعة ذخيرة".وشهدت كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز المسال إلى ضعفين.وانتشرت المظاهرات في مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات مسلحة دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف، بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.وفي ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن الوطني وفرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال مهمة حفظ سلام إلى كازاخستان للمساعدة في بسط الأمن فيها.وفي 7 يناير قال توكايف إنه تمت استعادة النظام الدستوري بشكل أساسي في جميع مناطق البلاد، والسلطات المحلية تسيطر على الوضع، مشيرا إلى أن كازاخستان تعرضت لعدوان نفذه "إرهابيون تم تدريبهم في الخارج".
https://arabic.sputniknews.com/20220113/الدفاع-الروسية-الدفعة-الأولى-من-قوات-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-الروسية-تغادر-مطار-ألما-أتا-1056032284.html
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كازاخستان... اعتقال أكثر من 2000 شخص في ألما آتا شاركوا في أعمال شغب خلال 24 ساعة

04:02 GMT 14.01.2022
© zakon.kzالمتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار
المتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© zakon.kz
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اعتقلت الشرطة في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، أكثر من 2000 شخص في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، خلال الـ24 ساعة الماضية شاركوا في أعمال شغب.
موسكو - سبوتنيك. وقالت السلطات الكازاخستانية في بيان، اليوم الجمعة: "تم اعتقال 2159 مشاركا في أعمال غير قانونية ونهب وجرائم أخرى. وفي المجموع، وضبط 67 قطعة سلاح ناري و3112 قطعة ذخيرة".
أحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
أحداث كازاخستان
الدفاع الروسية: الدفعة الأولى من قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي الروسية تغادر مطار "ألما آتا"
أمس, 13:22 GMT
وشهدت كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز المسال إلى ضعفين.
وانتشرت المظاهرات في مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات مسلحة دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف، بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.
وفي ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن الوطني وفرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال مهمة حفظ سلام إلى كازاخستان للمساعدة في بسط الأمن فيها.
وفي 7 يناير قال توكايف إنه تمت استعادة النظام الدستوري بشكل أساسي في جميع مناطق البلاد، والسلطات المحلية تسيطر على الوضع، مشيرا إلى أن كازاخستان تعرضت لعدوان نفذه "إرهابيون تم تدريبهم في الخارج".
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04:02 GMTكازاخستان... اعتقال أكثر من 2000 شخص في ألما آتا شاركوا في أعمال شغب خلال 24 ساعة
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