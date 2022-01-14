كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى من مقاطعة بيونغان

وجاء في بيان هيئة الأركان الكورية الجنوبية: "رصد الجيش الكوري الجنوبي اليوم 14 كانون الثاني/يناير، إطلاق كوريا الشمالية لما يرجح أنهما صاروخين باليستيين قصيري المدى من مقاطعة بيونغان باتجاه الشرق. وتقوم قواتنا المسلحة بمتابعة تصرفات [كوريا الشمالية] حاليا على خلفية هذا الأمر وتحسبا لأي إطلاق آخر، مع استمرار حالة الاستعداد".ويعد هذا الإطلاق الثالث لكوريا الشمالية، هذا العام، حيث قامت في الـ 5 و11 من شهر كانون الثاني/يناير بإطلاقين سابقين، وحينها أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجارب ناجحة على صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.
أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق ما يرجح أنهما صاروخين باليستيين قصيري المدى من مقاطعة بيونغان.
وجاء في بيان هيئة الأركان الكورية الجنوبية: "رصد الجيش الكوري الجنوبي اليوم 14 كانون الثاني/يناير، إطلاق كوريا الشمالية لما يرجح أنهما صاروخين باليستيين قصيري المدى من مقاطعة بيونغان باتجاه الشرق. وتقوم قواتنا المسلحة بمتابعة تصرفات [كوريا الشمالية] حاليا على خلفية هذا الأمر وتحسبا لأي إطلاق آخر، مع استمرار حالة الاستعداد".
ويعد هذا الإطلاق الثالث لكوريا الشمالية، هذا العام، حيث قامت في الـ 5 و11 من شهر كانون الثاني/يناير بإطلاقين سابقين، وحينها أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجارب ناجحة على صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.