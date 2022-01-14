كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة الهوية باتجاه الشرق

ويعد هذا هو الإطلاق الثالث لكوريا الشمالية هذا العام، حيث قامت في الـ 5 والـ11 من شهر كانون الثاني/يناير بإطلاقين سابقين، وحينها أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.كما أصدر خفر السواحل الياباني تحذيرًا بشأن احتمال إطلاق صاروخ كوري شمالي. تم حث السفن الموجودة في البحر حاليًا على توخي الحذر حتى لا تقترب من الجسم إذا سقط في الماء. وصدر التحذير الساعة 14.55 بالتوقيت المحلي (08.55 بتوقيت موسكو).
قامت كوريا الشمالية بإطلاق قذيفة مجهولة الهوية في اتجاه الشرق، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.
ويعد هذا هو الإطلاق الثالث لكوريا الشمالية هذا العام، حيث قامت في الـ 5 والـ11 من شهر كانون الثاني/يناير بإطلاقين سابقين، وحينها أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.
كما أصدر خفر السواحل الياباني تحذيرًا بشأن احتمال إطلاق صاروخ كوري شمالي. تم حث السفن الموجودة في البحر حاليًا على توخي الحذر حتى لا تقترب من الجسم إذا سقط في الماء. وصدر التحذير الساعة 14.55 بالتوقيت المحلي (08.55 بتوقيت موسكو).