لافروف: آمل ألا يتم تطبيق تجربة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي مرة أخرى

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "آمل ألا يتم تطبيق المزيد... لهذه التجربة، ولكن يجب أن نبقى على أتم الاستعداد... لا سمح الله أن يحدث شيء مثل هذا، على الرغم من أننا نفعل كل ما هو ضروري لمنع ذلك بما في ذلك من خلال الهياكل ذات الصلة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".وأضاف لافروف أن تصرفات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في حالة الاعتداء على الصحفيين في كازاخستان مخزية، وصمت ممثلي المنظمة في هذه الحالة غير مقبول.وأشار لافروف إلى أنه عندما ساعدت منظمة معاهدة الأمن الجماعي كازاخستان على تطبيع الوضع، بدأت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "تدعو إلى العيش معًا" وتجنب العنف في البلاد.تعرضت مكاتب الإذاعة والتلفزيون "مير" و"كازاخستان" و"خبار" و"أوراسيا" و" KTK في ألما آتا للهجوم من اللصوص خلال أعمال الشغب في كازاخستان. كما وردت أنباء عن حريق متعمد في فرع شركة الإذاعة والتلفزيون "مير".
يأمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ألا يتم تطبيق تجربة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بعد الآن، لكن "يجب أن نبقى على استعداد تام".
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "آمل ألا يتم تطبيق المزيد... لهذه التجربة، ولكن يجب أن نبقى على أتم الاستعداد... لا سمح الله أن يحدث شيء مثل هذا، على الرغم من أننا نفعل كل ما هو ضروري لمنع ذلك بما في ذلك من خلال الهياكل ذات الصلة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وأضاف لافروف أن تصرفات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في حالة الاعتداء على الصحفيين في كازاخستان مخزية، وصمت ممثلي المنظمة في هذه الحالة غير مقبول.
وأشار لافروف إلى أنه عندما ساعدت منظمة معاهدة الأمن الجماعي كازاخستان على تطبيع الوضع، بدأت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "تدعو إلى العيش معًا" وتجنب العنف في البلاد.
تعرضت مكاتب الإذاعة والتلفزيون "مير" و"كازاخستان" و"خبار" و"أوراسيا" و" KTK في ألما آتا للهجوم من اللصوص خلال أعمال الشغب في كازاخستان. كما وردت أنباء عن حريق متعمد في فرع شركة الإذاعة والتلفزيون "مير".