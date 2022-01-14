لافروف: بوتين يعقد محادثات مع الرئيس الصيني في فبراير

ووفقا له، فإن المحادثات بين قادة روسيا والصين ستغطي كامل جوانب العلاقات الثنائية.وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي: "يجري إعداد قرارات مدروسة بالتفصيل ومجدية والتي تساعد حقًا على زيادة تفاعلنا".كما أكد لافروف أنه سيلتقي في 3 فبراير، بوزير الخارجية الصيني وانغ يي.وقال: "سنناقش كل هذه القضايا (الخاصة بالتعاون الروسي الصيني) في سياق الاستعدادات لزيارة الرئيس (فلاديمير) بوتين لبكين، خلال الزيارة نفسها. وبالمناسبة، اتفقنا مع زميلي، وزير الخارجية وانغ يي، أنه عشية المحادثات بين القادة، سنعقد اجتماعنا، حيث سننظر بالتفصيل في جدول الأعمال الدولي برمته".
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في بكين يوم 4 فبراير/شباط، ويعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ووفقا له، فإن المحادثات بين قادة روسيا والصين ستغطي كامل جوانب العلاقات الثنائية.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي: "يجري إعداد قرارات مدروسة بالتفصيل ومجدية والتي تساعد حقًا على زيادة تفاعلنا".
كما أكد لافروف أنه سيلتقي في 3 فبراير، بوزير الخارجية الصيني وانغ يي.
وقال: "سنناقش كل هذه القضايا (الخاصة بالتعاون الروسي الصيني) في سياق الاستعدادات لزيارة الرئيس (فلاديمير) بوتين لبكين، خلال الزيارة نفسها. وبالمناسبة، اتفقنا مع زميلي، وزير الخارجية وانغ يي، أنه عشية المحادثات بين القادة، سنعقد اجتماعنا، حيث سننظر بالتفصيل في جدول الأعمال الدولي برمته".