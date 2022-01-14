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لافروف: حلف شمال الأطلسي يستقطب أوكرانيا والدول الإسكندنافية
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لافروف: حلف شمال الأطلسي يستقطب أوكرانيا والدول الإسكندنافية
لافروف: حلف شمال الأطلسي يستقطب أوكرانيا والدول الإسكندنافية
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الناتو يستقطب أوكرانيا والدول الإسكندنافية للانضمام للحلف. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T08:28+0000
2022-01-14T09:03+0000
أخبار الناتو
سيرغي لافروف
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وقال لافروف: "تتواصل محاولات التوسع المصطنع في تكوين حلف شمال الأطلسي، لجذب أوكرانيا إليه، على وجه الخصوص. كما تم الإدلاء بتصريحات مثيرة للاهتمام أخيرا من قبل قيادة الناتو والولايات المتحدة، حيث ستكون الدول الإسكندنافية التي ليست عضوا في الحلف، مرحب بها". وأضاف لافروف:ووصف لافروف، في مؤتمره الصحفي السنوي، تفسير الناتو الأحادي الجانب لالتزاماته السياسية بشأن عدم التوسع بأنه "غير مقبول وضار".وكان الأمين العام لحلف الناتو قد صرح، يوم الخميس، إن السويد وفنلندا تلبيان إلى حد كبير المعايير الدفاعية للحلف، ويمكنهما الانضمام بسرعة إلى الناتو في حالة اتخاذ قرار سياسي لكل منهما. وقبل ذلك، قالت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن الولايات المتحدة مستعدة للتباحث مع فنلندا والسويد بشأن إمكانية انضمامهما إلى الناتو، إذا أعربت هاتان الدولتان عن هذه الرغبة.
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أخبار الناتو, سيرغي لافروف

لافروف: حلف شمال الأطلسي يستقطب أوكرانيا والدول الإسكندنافية

08:28 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 09:03 GMT 14.01.2022)
© REUTERS / YVES HERMANمقر حلف الناتو في بروكسل
مقر حلف الناتو في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الناتو يستقطب أوكرانيا والدول الإسكندنافية للانضمام للحلف.
وقال لافروف: "تتواصل محاولات التوسع المصطنع في تكوين حلف شمال الأطلسي، لجذب أوكرانيا إليه، على وجه الخصوص. كما تم الإدلاء بتصريحات مثيرة للاهتمام أخيرا من قبل قيادة الناتو والولايات المتحدة، حيث ستكون الدول الإسكندنافية التي ليست عضوا في الحلف، مرحب بها". وأضاف لافروف:

مثل هذا الإغراء المصطنع، والتوسع المصطنع لهذا الهيكل، الذي فقد معنى وجوده بعد الحرب الباردة، بعد اختفاء حلف وارسو. هو محاولة لإطالة كل ذلك بشكل مصطنع.

ووصف لافروف، في مؤتمره الصحفي السنوي، تفسير الناتو الأحادي الجانب لالتزاماته السياسية بشأن عدم التوسع بأنه "غير مقبول وضار".
وكان الأمين العام لحلف الناتو قد صرح، يوم الخميس، إن السويد وفنلندا تلبيان إلى حد كبير المعايير الدفاعية للحلف، ويمكنهما الانضمام بسرعة إلى الناتو في حالة اتخاذ قرار سياسي لكل منهما. وقبل ذلك، قالت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن الولايات المتحدة مستعدة للتباحث مع فنلندا والسويد بشأن إمكانية انضمامهما إلى الناتو، إذا أعربت هاتان الدولتان عن هذه الرغبة.
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