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لافروف حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو: ظهور تحالف على الحدود الروسية "خط أحمر"
https://arabic.sputniknews.com/20220114/لافروف-حول-إمكانية-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-ظهور-تحالف-على-الحدود-الروسية-خط-أحمر-1056121245.html
لافروف حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو: ظهور تحالف على الحدود الروسية "خط أحمر"
لافروف حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو: ظهور تحالف على الحدود الروسية "خط أحمر"
تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن وجود "خط أحمر" بالنسبة لروسيا الاتحادية في حال انضمت أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وآخر حتى في حال لم... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T09:40+0000
2022-01-14T09:51+0000
روسيا
العالم
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية خلال عام 2021: "إن ظهور التحالف على الحدود الروسية غير مقبول من حيث التصنيف إلى روسيا، وهذا "خط أحمر" حقيقي".وأضاف لافروف: "حتى لو لم تنضم أوكرانيا إلى الناتو، فإن ظهور الأسلحة الصاروخية والقواعد العسكرية الأمريكية على بحر آزوف هو خط أحمر ثان".وأشار إلى أن توريد الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا هو محاولة إضافية لكييف من أجل الذهاب إلى طرق القوة لحل النزاع في دونباس.وقال لافروف: مشاركة المدربين الغربيين في الصراع في دونباس ستكون عبورًا للخطوط الحمراء واصطدام مباشر بين الشعب الروسي وجيش الناتو.ونوه إلى أن روسيا لم تهدد أبدًا الشعب الأوكراني، على عكس زيلينسكي ورفاقه.
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لافروف حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو: ظهور تحالف على الحدود الروسية "خط أحمر"

09:40 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 09:51 GMT 14.01.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن وجود "خط أحمر" بالنسبة لروسيا الاتحادية في حال انضمت أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وآخر حتى في حال لم تنضم، بسبب نشر الأسلحة الصاروخية والقواعد العسكرية الأمريكية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية خلال عام 2021: "إن ظهور التحالف على الحدود الروسية غير مقبول من حيث التصنيف إلى روسيا، وهذا "خط أحمر" حقيقي".
وأضاف لافروف: "حتى لو لم تنضم أوكرانيا إلى الناتو، فإن ظهور الأسلحة الصاروخية والقواعد العسكرية الأمريكية على بحر آزوف هو خط أحمر ثان".
وأشار إلى أن توريد الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا هو محاولة إضافية لكييف من أجل الذهاب إلى طرق القوة لحل النزاع في دونباس.
وقال لافروف: مشاركة المدربين الغربيين في الصراع في دونباس ستكون عبورًا للخطوط الحمراء واصطدام مباشر بين الشعب الروسي وجيش الناتو.
ونوه إلى أن روسيا لم تهدد أبدًا الشعب الأوكراني، على عكس زيلينسكي ورفاقه.
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