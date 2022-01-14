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لافروف: روسيا تنطلق من مصالح الاستقرار العالمي عند النظر في قضايا توسيع الوجود العسكري
لافروف: روسيا تنطلق من مصالح الاستقرار العالمي عند النظر في قضايا توسيع الوجود العسكري
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا عند النظر في قضايا توسيع وجودها العسكري في الدول الأخرى ستنطلق من مصالح الاستقرار العالمي 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T08:40+0000
2022-01-14T09:00+0000
روسيا
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "كما تعلم، لدينا علاقات عسكرية وعسكرية تقنية واسعة مع شركائنا وحلفائنا. لدينا وجودنا في مناطق مختلفة من العالم. هذا سؤال يتعلق بالعلاقات الثنائية. وبالطبع، سننطلق من المصالح حول الاستقرار العالمي عندما نتخذ خطوات أخرى ستتم مناقشتها مع حلفائنا على أساس ثنائي في هذا الاتجاه ".وأضاف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن مطالبة الغرب بإعادة القوات الروسية إلى الثكنات لا تناسب روسيا بشكل قاطع، فالغرب ذهب بعيدا جدا.في وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الأمريكية روسيا إلى عودة 100 ألف جندي إلى ثكناتهم يُزعم أنهم يتركزون بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.في نهاية عام 2021، نشرت روسيا مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية. موسكو، على وجه الخصوص ، تطالب من شركائها الغربيين بضمانات قانونية لرفض المزيد من التوسع شرقًا لحلف شمال الأطلسي، والانضمام إلى الكتلة الأوكرانية، وإنشاء قواعد عسكرية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. عقد يوم الأربعاء 12 يناير / كانون الثاني اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل. وجاء الاجتماع في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، والتي عُقدت يومي 9 و 10 يناير في جنيف. وعقدت يوم الخميس مشاورات في فيينا على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن المقترحات الروسية للضمانات الأمنية.رفضت روسيا مرارًا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا ، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص ، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.
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روسيا

لافروف: روسيا تنطلق من مصالح الاستقرار العالمي عند النظر في قضايا توسيع الوجود العسكري

08:40 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 09:00 GMT 14.01.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا عند النظر في قضايا توسيع وجودها العسكري في الدول الأخرى ستنطلق من مصالح الاستقرار العالمي
وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "كما تعلم، لدينا علاقات عسكرية وعسكرية تقنية واسعة مع شركائنا وحلفائنا. لدينا وجودنا في مناطق مختلفة من العالم. هذا سؤال يتعلق بالعلاقات الثنائية. وبالطبع، سننطلق من المصالح حول الاستقرار العالمي عندما نتخذ خطوات أخرى ستتم مناقشتها مع حلفائنا على أساس ثنائي في هذا الاتجاه ".
وأضاف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن مطالبة الغرب بإعادة القوات الروسية إلى الثكنات لا تناسب روسيا بشكل قاطع، فالغرب ذهب بعيدا جدا.
وقال لافروف: "هذا لا يمكن أن يناسبنا بشكل قاطع، وهذه مقاربات غير مقبولة. الوقت الذي تم اختياره (لمقترحات ضمانات أمنية) يعكس ببساطة الفترة التي ذهب فيها الغرب بعيدا، فلنكن صريحين".
في وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الأمريكية روسيا إلى عودة 100 ألف جندي إلى ثكناتهم يُزعم أنهم يتركزون بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
في نهاية عام 2021، نشرت روسيا مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية. موسكو، على وجه الخصوص ، تطالب من شركائها الغربيين بضمانات قانونية لرفض المزيد من التوسع شرقًا لحلف شمال الأطلسي، والانضمام إلى الكتلة الأوكرانية، وإنشاء قواعد عسكرية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. عقد يوم الأربعاء 12 يناير / كانون الثاني اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل. وجاء الاجتماع في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، والتي عُقدت يومي 9 و 10 يناير في جنيف. وعقدت يوم الخميس مشاورات في فيينا على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن المقترحات الروسية للضمانات الأمنية.
رفضت روسيا مرارًا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا ، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص ، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.
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