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https://arabic.sputniknews.com/20220114/لافروف-على-إيران-أن-تكون-بناءة-في-مفاوضات-خطة-العمل-الشاملة-وعلى-الغرب-ألا-يحاول-خلق-توتر-نفسي-1056162316.html
لافروف: على إيران أن تكون بناءة في مفاوضات خطة العمل الشاملة وعلى الغرب ألا يحاول خلق توتر نفسي
لافروف: على إيران أن تكون بناءة في مفاوضات خطة العمل الشاملة وعلى الغرب ألا يحاول خلق توتر نفسي
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن على إيران أن تكون بناءة في مفاوضات خطة العمل الشاملة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه على الغرب ألا يحاول خلق توتر نفسي. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T10:19+0000
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2022-01-14T10:19+0000
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روسيا, العالم
لافروف: على إيران أن تكون بناءة في مفاوضات خطة العمل الشاملة وعلى الغرب ألا يحاول خلق توتر نفسي
يتبع
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن على إيران أن تكون بناءة في مفاوضات خطة العمل الشاملة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه على الغرب ألا يحاول خلق توتر نفسي.