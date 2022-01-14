https://arabic.sputniknews.com/20220114/لافروف-مشاركة-مدربين-غربيين-في-الصراع-في-دونباس-يعني-صداما-مباشرا-بين-الشعب-الروسي-وجيش-الناتو-1056157372.html

لافروف: مشاركة مدربين غربيين في الصراع في دونباس يعني صداما مباشرا بين الشعب الروسي وجيش الناتو

لافروف: مشاركة مدربين غربيين في الصراع في دونباس يعني صداما مباشرا بين الشعب الروسي وجيش الناتو

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن مشاركة مدربين غربيين في الصراع في دونباس ستكون تجاوزًا للخطوط الحمراء وتعني صدامًا مباشرًا بين الشعب الروسي وجيش... 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T10:09+0000

2022-01-14T10:09+0000

2022-01-14T10:16+0000

روسيا

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وقال في مؤتمر صحفي: "عندما نلفت الانتباه إلى هذا، إن الغرب يخبرنا دائمًا أن هؤلاء مدربون، ولا يشاركون في الأعمال القتالية".وأضاف: "أتذكر جيدًا الصورة التلفزيونية أثناء الحرب في جورجيا في أغسطس/أب 2008، عندما كان المدربون ضباطًا من الجيش الأمريكي –أصحاب البشرة البيضاء والأمريكيون من أصل أفريقي - يعلمون تحميل الأسلحة المضادة للدبابات والأسلحة الأخرى". وتابع: "لا أريد أن يحدث هذا مرة أخرى في أوكرانيا، لأنه سيكون عبورًا لجميع الخطوط الحمراء الممكنة. هذا سيكون صدام مباشر بين مواطنين روس من أوكرانيا وجيش الناتو".

https://arabic.sputniknews.com/20220114/لافروف-حول-إمكانية-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-ظهور-تحالف-على-الحدود-الروسية-خط-أحمر-1056121245.html

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روسيا