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لافروف يجيب حول إمكانية فرض عقوبات جديدة على عملية منظمة الأمن الجماعي في كازاخستان
لافروف يجيب حول إمكانية فرض عقوبات جديدة على عملية منظمة الأمن الجماعي في كازاخستان
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حول إمكانية فرض عقوبات جديدة بسبب عملية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، أن زملاءنا الغربيين قادرون على أي شيء. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T09:35+0000
2022-01-14T09:35+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وأضاف لافروف أن روسيا مستعدة لأي عقوبات يفرضها الغرب ولتطور الوضع الاقتصادي.وتابع قائلا: "بأن تخيلات روسيا بشأن تعاون اقتصادي مع الغرب قد تلاشت في السنوات الأخيرة، وبأن روسيا تتخلص سريعا من المخاطر المرتبطة بالهياكل التي يتحكم بها الغرب بما في ذلك المجال التقني".تصريحات لافروف هذه جاءت في خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية خلال عام 2021.وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، يوم الخميس، رسميا تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 يوليو/ تموز 2022.ووافق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع خلال قمة ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في بروكسل على تمديد هذه العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. ثم دعا القادة الأوروبيون روسيا إلى "البدء في تنفيذ اتفاقيات مينسك".
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روسيا, سيرغي لافروف

لافروف يجيب حول إمكانية فرض عقوبات جديدة على عملية منظمة الأمن الجماعي في كازاخستان

09:35 GMT 14.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022.
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حول إمكانية فرض عقوبات جديدة بسبب عملية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، أن زملاءنا الغربيين قادرون على أي شيء.
وأضاف لافروف أن روسيا مستعدة لأي عقوبات يفرضها الغرب ولتطور الوضع الاقتصادي.
وتابع قائلا: "بأن تخيلات روسيا بشأن تعاون اقتصادي مع الغرب قد تلاشت في السنوات الأخيرة، وبأن روسيا تتخلص سريعا من المخاطر المرتبطة بالهياكل التي يتحكم بها الغرب بما في ذلك المجال التقني".
تصريحات لافروف هذه جاءت في خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية خلال عام 2021.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، يوم الخميس، رسميا تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 يوليو/ تموز 2022.

وقال الاتحاد في بيان: "قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم تمديد الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليا فيما يتعلق بقطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر، حتى 31 يوليو 2022".

ووافق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع خلال قمة ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في بروكسل على تمديد هذه العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. ثم دعا القادة الأوروبيون روسيا إلى "البدء في تنفيذ اتفاقيات مينسك".
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