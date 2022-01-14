https://arabic.sputniknews.com/20220114/لم-تحدث-منذ-نصف-قرن-الحرارة-في-أستراليا-تتجاوز-50-درجة-مئوية-1056099916.html

لم تحدث منذ نصف قرن... الحرارة في أستراليا تتجاوز 50 درجة مئوية

لم تحدث منذ نصف قرن... الحرارة في أستراليا تتجاوز 50 درجة مئوية

سجلت أستراليا، اليوم الجمعة، أعلى درجة حرارة منذ أكثر من نصف قرن، وحذّر العلماء بأن الوضع يقترب من الخروج عن السيطرة. 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T08:16+0000

2022-01-14T08:16+0000

2022-01-14T08:16+0000

أخبار المناخ في العالم

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ووفقا لـ"رويترز"، تجتاح موجة شديدة الحرارة الساحل الشمالي الغربي للبلاد، حيث تجاوزت فيها درجة الحرارة 50.7 مئوية، مسجلة أعلى مستوى في 62 عاما. كما ناشدت السلطات الأسترالية السكان بعدم الخروج اليوم من منازلهم.وأستراليا تعتبر أحد أكبر دول العالم من حيث كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكن حكومتها ترفض تقليل اعتمادها على الفحم أو الصناعات التي تستخدم مصادر الوقود الأحفوري الأخرى، قائلة إن ذلك سيكون على حساب تسريح العمالة.ويحذر العلماء وناشطون في مجال المناخ من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، خاصة الوقود الأحفوري، يقترب من الخروج عن السيطرة.وكانت بيانات الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، قد كشفت هذا الأسبوع أن السنوات التي سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق كانت جميعا في العقد الماضي، وكانت 2021 سادس أعلى الأعوام حرارة.

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أخبار المناخ في العالم